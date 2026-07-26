தூத்துக்குடி பனிமய மாதா பேரலாயத்தின் 444-வது திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது
சாதி, மத வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களாலும் வழிபடக்கூடிய பேராலயமாக தூய பனிமய மாதா பேராலயம் திகழ்வதாக மறைமாவட்ட ஆயர் ஸ்டீபன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 6:49 PM IST
தூத்துக்குடி: பிரசித்தி் பெற்ற தூத்துக்குடி தூய பனிமய மாதா பேரலாயத்தின் 444- வது திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது.
தூத்துக்குடியில் உள்ள உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தூய பனிமய மாதா பேராலயத்தில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை 26-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி வரை 11 நாட்களுக்கு திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்தத் திருவிழா நாள்களில் உலக நன்மை, உலக சமாதானம், மாணவ, மாணவிகள் கல்விமேன்மை, வியாபாரிகள், மீனவர்கள், பனைத்தொழிலாளர்கள், உப்பளத் தொழிலாளர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினருக்குமான விசேஷ திருப்பலிகள் மற்றும் நற்கருணை பவனி நடைபெறும்.
இங்கு கிறிஸ்துவர்களுக்கு அடுத்தப் படியாக இந்துக்களும் பிரார்த்தனைக் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு, தங்களது பிரார்த்தனை நிறைவேற மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அன்னையை வழிபடுவது கூடுதல் சிறப்பாகும்.
இந்த பேராலயத்தின் திருவிழாவில் உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமல்லாமல், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், பல மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் வருகை தருவார்கள். அதன்படி, 444- வது திருவிழா இன்று (ஜூலை 26) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. முன்னதாக, அதிகாலை 05.00 மணிக்கு திருப்பலியும், 05.45 மணிக்கு 2-ம் திருப்பலியும் நடைபெற்றது. பேராலயத்தில் முன்புள்ள கொடிக்கம்பத்தில் மறைமாவட்ட ஆயர் ஸ்டீபன் தலைமையில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் புடைச்சூழ கொடியேற்றம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மறைமாவட்ட ஆயர் ஸ்டீபன் கொடியை ஏற்றும்போது பனிமய அன்னையை வேண்டி குரல் எழுப்பியும், சமாதான புறாக்களை பறக்கவிட்டும் விழா தொடங்கப்பட்டது. விழாவில் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷமகாஜன், தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா, மாநகராட்சி ஆணையர் பிரியங்கா, தூத்துக்குடி மாநகர மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா தலைமையில் 2 கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், 5 காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்கள், 15 காவல் ஆய்வாளர்கள் 35 துணை காவல் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட தூத்துக்குடி, மதுரை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மொத்தம் 1,000 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். சிசிடிவி கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிப்புத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
திருவிழாவிற்காக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ள தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், மாவட்ட காவல்துறைக்கும் பக்தர்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.
மறைமாவட்ட ஆயர் ஸ்டீபன் கூறுகையில், "சாதி, மத வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களாலும் வழிப்பட கூடிய பேராலயம். மாதாவை வேண்டி வழிபட்டால் நினைத்தது நடக்கும் என்பதால் அனைவரும் வழிபாடு நடத்துவர். அத்தகைய திருவிழா இன்று கொடியயேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.