தேர்தல் களம் 2026: மலைகளின் அரசி நீலகிரியை கைப்பற்றப்போவது யார்?

நீலகிரி மாவட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 21, 2026 at 11:39 AM IST

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம், இதனை விரும்பாதவர்களே இருக்க முடியாது. தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களும் கடும் வெயிலால் தவித்தாலும், இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸ் கூட தாண்டாது. இதனால் தான், இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற கோடைக்கால சுற்றுலாத் தலமாக இது உள்ளது. குறிப்பாக, உதகமண்டலம் இந்த மாவட்டத்தின் புகழ் பெற்ற கோடைக்கால சுற்றுலாத் தலமாக இருக்கிறது.

இயற்கை வளம், பல்லுயிர்ப் பெருக்கம், தேயிலை-காபித் தோட்டங்கள், பைக்காரா அருவி மற்றும் நீலகிரி மலை ரயில் என பல்வேறு சிறப்புகளை இந்த மாவட்டம் தன்னுள் கொண்டிருக்கிறது. மேலும், மலைகளின் அரசி (ஊட்டி)-யும் இந்த மாவட்டத்திலேயே உள்ளது.

நீலகிரி மலை ரயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. உதகை (எண் 108), குன்னூர் (எண் 109), கூடலூர் (தனி) (110) ஆகியவை இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளன. இங்கு மொத்தம் 5 லட்சத்து 52 ஆயிரத்து 6 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதில், ஆண் வாக்காளர்கள் 2 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 603 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 2 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 377 பேர். இதே போல், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் இந்த மாவட்டத்தில் 26 பேர் இருக்கின்றனர்.

உதகை சட்டமன்ற தொகுதி

இந்த தொகுதியில் நகரம், கிராமங்கள் என இரண்டும் இடம் பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, உதகமண்டலம் நகராட்சி, நடுவட்டம், கப்பட்டி, தங்காடு, தொட்டபெட்டா, கைகட்டி, எமரால்டு, கிண்ணக்கொரை, கடியனோடு மற்றும் நஞ்சநாடு உள்ளிட்டவை உதகை தொகுதியிலேயே உள்ளன.

உதகை மலைத் தொடரின் ரம்மியமான காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக 7 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆர். கணேஷ் உள்ளார். இவர் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளரை விட 5 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி வாகை சூடினார். அவர் 65 ஆயிரத்து 530 வாக்குகளையே அப்போது பெற்றிருந்தார்.

2026 தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த தொகுதியில் உதகை சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரகுபதி தவெக சார்பில் இப்ராகிம், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராமச்சந்திரன், பாஜக சார்பில் போஜராஜன், தவாக சார்பில் சவிதா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இதுதவிர, இவர்களுடன் மணியன் என்கிற ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளரும் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றார்.

கழுகு பார்வையில் உதகையின் அழகு (ETV Bharat Tamil Nadu)

உதகை நகரில் பல ஆண்டுகளாக பார்க்கிங் பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது. இதை போக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை. தொடர்ந்து, உதகையில் தேவைக்கு அதிமான பூங்காக்கள் இருப்பதால், தற்போது கைப்பற்றப்பட்டிருக்கும் குதிரைப் பந்தைய மைதானத்தில் மல்டி லெவல் பார்க்கிங் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும், கோடப்பமந்து சிற்றாற்றில் மழை காலத்தில் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கால் ரயில் நிலையம், காவல் நிலையம், பேருந்து நிலையம் தண்ணீரில் மூழ்குவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதற்கு அவ்வப்போது 5 கோடி, 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தற்காலிகமாக தீர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் நிரந்தர தீர்வு வேண்டும் என்று உதகை சட்டமன்ற தொகுதிவாசிகள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆண்டிற்கு ரூபாய் 1,200 கோடி வரை சுற்றுலாவை நம்பி வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் வர்க்கி, சாக்லெட், தேயிலை போன்றவற்றால் சுற்றுலாத் தொழில் சிறந்து விளங்கினாலும், சாலை வசதி முறையாக இல்லாததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். தற்போது மத்திய நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் 88 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, சாலை புணரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இதை விரைந்து முடிக்கவும் இத்தொகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.

குன்னூர் குடியிருப்பின் அழகிய படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதி

எட்டப்பள்ளி, பர்லியார், குன்னூர், மேலூர், வெலிங்டன், கண்டோன்மென்ட், ஹைப்பதலா, தெங்குமரஹாடா மற்றும் அரவங்காடு டவுன்ஷிப் ஆகியவற்றை இந்த தொகுதி தன்னுள் கொண்டுள்ளது. இந்த தொகுதியில் திமுக 9 முறையும், அதிமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், தமாகா 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இந்த தொகுதியின் இப்போதைய எம்எல்ஏ-வாக கா.ராமச்சந்திரன் இருக்கிறார். திமுக-வைச் சேர்ந்த இவர் 61 ஆயிரத்து 820 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிப் பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக-வைச் சேர்ந்த வினோத் 57 ஆயிரத்து 715 வாக்குகளை பெற்று தோல்வியை தழுவினார்.

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கா.தீனு, திமுக சார்பில் திராவிட எம்.ராஜூ, அதிமுக சார்பில் அ.ராமு, தவெக சார்பில் சி.தங்கராஜ் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களுடன் ச.தினேஷ்குமார் மற்றும் து.வித்யாசாகர் ஆகிய இரு சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் இந்த தொகுதியில் களம் காண்கின்றார். இதில், திமுக உடன் எதிர்கட்சி வேட்பாளர்கள் கடுமையான போட்டியைச் சந்திப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்த தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக தேயிலைக்கான ஆதார விலையை உயர்த்தி வழங்குதல், விவசாயக் காப்பீடு மற்றும் உரம் மானியம் உள்ளிட்டவை இருக்கின்றன. இதுதவிர, குடிநீரில் கழிவுநீர் கலத்தல், போதிய சாலை வசதி இல்லாதது, வேலை வாய்ப்பு பற்றாக்குறை, மனித விலங்கு மோதல் மற்றும் வீட்டு மனைப் பட்டா உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளையும் குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். இவற்றில் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே அவர்களின் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

குட்டியுடன் உலா வந்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கூடலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதி

பந்தலூர் வட்டம், கூடலூர் வட்டம், மசினகுடி பேரூராட்சி உள்ளிட்டவற்றை உள்ளடக்கியதே இந்த தொகுதி. இந்த தொகுதியில் திமுக 6 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், சுதந்திரா கட்சி ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன. இந்த தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக அதிமுகவைச் சேர்ந்த பொன் ஜெயசீலன் உள்ளார்.

இவர் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எஸ்.காசிலிங்கத்தைக் காட்டிலும் 1,945 வாக்குகளை அதிகமாகப் பெற்று வெற்றிப் பெற்றார்.

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்த்திக்.ரா, திமுக சார்பில் திராவிட மணி.மு, அதிமுக சார்பில் பொன்.ஜெயசீலன், தவெக சார்பில் தீபக் சாய்கிஷோர் மற்றும் வீரத் தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளர்கள் கட்சி சார்பில் ராஜ் எஸ்.கே ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களுடன் திலகராஜ் எனும் ஓர் சுயேட்சை வேட்பாளரும் போட்டியிடுகிறார்.

இந்த தொகுதி மக்கள் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக வனவிலங்குகள் விவசாய விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதம் ஏற்படுத்துதல், வன விலங்குகள் தாக்கி உயிரிழப்புகள் ஏற்படுதல் போன்ற மிகவும் தீவிரமான பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர். இதுதவிர, செக்சன் 17 நிலத்தில் குடியிருப்பவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் பெரிய அளவில் இல்லாததால், அதற்கான நிரந்தர தீர்வினை அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். மேலும், மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக தொட்டபெட்டா முதல் படகு இல்லம் வரை ரோப் கார் சேவை கொண்டு வருவது மற்றும் ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடங்க வேண்டும் உள்ளிட்டவை இருக்கின்றன.

