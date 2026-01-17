ETV Bharat / state

111-வது ஆண்டு மஞ்சு விரட்டு திருவிழா – மின்னல் வேகத்தில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்

ஒரு காளையை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர பல ஆண்டுகள் உழைக்க வேண்டும். நல்ல தீவனம், பராமரிப்பு, தினசரி உடற்பயிற்சி ஆகியவை தேவைப்படுகிறது என அதன் உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.

மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு
மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 17, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே 111-வது ஆண்டாக நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு திருவிழாவில் 450-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் சீறிப் பாய்ந்து ஓடின. இதனை பொதுமக்கள் பார்த்து ரசித்தனர்.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த வீ.மத்தூர் கிராமத்தில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு திருவிழா இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இது, வடமாவட்டங்களில் மாடுவிடும் திருவிழாக்களில் முக்கியமானது.

திருவிழாவை முன்னிட்டு, மாடுவிடும் பாதைகளில் மண் கொட்டி, அரசு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன. போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து காளைகளுக்கும் கால்நடை மருத்துவர் குழுவினர் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.

இந்த மஞ்சு விரட்டு போட்டியில் அதிவேகமாக ஓடிய காளை வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டது. போட்டியில் முதல் பரிசாக ரூ.61,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ.51,000, மூன்றாம் பரிசாக ரூ.41,000 என வழங்கப்பட்டதுடன், 40-க்கும் மேற்பட்ட ஆறுதல் மற்றும் சிறப்பு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.

இந்த ஆண்டு திருவிழாவில் 450-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டு, மின்னல் வேகத்தில் சீறிப் பாய்ந்து பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தின.

மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு
மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

எருது விடும் திருவிழாவை முன்னிட்டு, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும் மருத்துவ குழுவினரும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இது தொடர்பாக மாடு வளர்க்கும் முருகன் கூறுகையில், “மாடு வளர்ப்பது எங்களுக்கு தொழில் மட்டும் அல்ல. அது எங்கள் வாழ்வியல். சிறு வயதிலிருந்தே மாடுகளோடு பழகி, அவற்றின் குணம், தேவைகள் எல்லாம் தெரிந்து வளர்கிறோம்.

ஒரு காளையை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர பல ஆண்டுகள் உழைக்க வேண்டும். நல்ல தீவனம், பராமரிப்பு, தினசரி உடற்பயிற்சி ஆகியவை தேவைப்படுகிறது.

மஞ்சு விரட்டு போன்ற திருவிழாக்களில் எங்கள் மாடு ஓடும் போது, எங்களுடைய உழைப்பே ஓடுவது போல உணர்வோம். பரிசு கிடைக்கிறதா இல்லையா என்பதைக் காட்டிலும், காளை ஆரோக்கியமாக, காயம் இல்லாமல் திரும்புவது தான் எங்களுக்கு மிகப் பெரிய வெற்றி.

மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு
மஞ்சுவிரட்டில் பாய்ந்து வரும் மாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விழாக்கள் நாட்டு மாடுகளை பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இளைஞர்களும் ஆர்வத்தோடு மாடு வளர்ப்பதற்கு முன்வருகிறார்கள். அரசு விதிமுறைகள், மருத்துவ பரிசோதனைகள் போன்றவை இருப்பது நல்லது. நம் பாரம்பரியம், விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு—இவை அனைத்தையும் ஒன்றாகக் காக்கும் விழாக்கள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும். இதுதான் ஒரு மாடு வளர்ப்பவரின் மனதில் இருந்து வரும் உண்மையான ஆசை” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

GUDIYATHAM
மஞ்சுவிரட்டு
BULL TAMING FESTIVAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.