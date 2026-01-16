சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.. ஆர்ப்பரித்த இளைஞர்கள்.. கோலாகலமாக நடைபெற்ற 110 ஆம் ஆண்டு மஞ்சுவிரட்டு
போட்டியில் முதல் பரிசாக ரூ.51,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ.40,000, மூன்றாம் பரிசாக ரூ.30,000 வழங்கப்பட்டது.
Published : January 16, 2026 at 3:43 PM IST
வேலூர்: மாட்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பாரம்பரியமிக்க 110-ம் ஆண்டு மஞ்சுவிரட்டு திருவிழா, எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் இன்றி அமைதியாகவும், வெற்றிகரமாகவும் நிறைவடைந்தது.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்த குட்லவாரிப்பள்ளி கிராமத்தில், மாட்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, 110-வது ஆண்டாக பாரம்பரியமிக்க மஞ்சுவிரட்டு (எருது விடும்) திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
வடமாவட்டங்களில் புகழ்பெற்ற இந்த மாடு விடும் திருவிழாவை காண கிராம மக்கள் மட்டுமின்றி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமானோர் திரண்டனர். திருவிழாவை முன்னிட்டு, மாடுகள் ஓடுவதற்காக மாடுவிடும் சாலைகளில் மண் கொட்டி முறையாக மண் சாலையாக அமைக்கப்பட்டது.
அரசு விதிமுறைகளின்படி, போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து காளை மாடுகளுக்கும் கால்நடை மருத்துவர் குழு மூலம் முழுமையான மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே போட்டியில் கலந்துகொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
இந்த மஞ்சுவிரட்டு திருவிழாவில், அதிவேகமாக ஓடும் காளை வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. போட்டியில் முதல் பரிசாக ரூ.51,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ.40,000, மூன்றாம் பரிசாக ரூ.30,000 வழங்கப்பட்டது. இதுதவிர 40க்கும் மேற்பட்ட ஆறுதல் மற்றும் சிறப்பு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
இந்தாண்டு நடைபெற்ற மஞ்சுவிரட்டு திருவிழாவில் 500-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன. காளைகளின் உரிமையாளர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் திருவிழாவை நேரில் கண்டு ரசித்தனர். மின்னல் வேகத்தில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் பார்வையாளர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தின.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் தலைமையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். மேலும், அவசர மருத்துவ தேவைகளுக்காக மருத்துவ குழுவினர் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதிகளுடன் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. பாரம்பரியமும், பண்பாட்டையும் போற்றும் இந்த 110-ஆம் ஆண்டு மஞ்சுவிரட்டு திருவிழா, எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் இன்றி அமைதியாகவும், வெற்றிகரமாகவும் நிறைவடைந்தது.
இது குறித்து மாடு வளர்ப்பவரான முனியாண்டி கூறுகையில், "பல மாதங்கள் அக்கறையுடன் வளர்த்து, நல்ல உணவு மற்றும் பயிற்சி அளித்து எங்கள் காளைகளை போட்டிக்கு தயார் செய்தோம். அரசு விதிமுறைகளின்படி மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதால் எங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. இவ்வாறு பாதுகாப்புடன் திருவிழா நடத்தப்படுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது." என்றார்.