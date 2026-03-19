அது அதிமுக கூட்டணி அல்ல பாஜக கூட்டணி - கடுமையாக விமர்சித்த செல்வப்பெருந்தகை
தமிழகத்தில் 110 இடங்களில் நின்ற நாங்கள், இப்போது 28 தொகுதிகளில் நிற்கிறோம். எங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்கும். எனவே எங்களை ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம் என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
Published : March 19, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: "அது அதிமுக கூட்டணி அல்ல பாஜக கூட்டணி, டெல்லி கூட்டணி". என எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் டெல்லி பயணம் தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் குமரி அனந்தன் 94-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நாளை எங்கள் கட்சியின் தேர்தல் கமிட்டி கூட்டமும், வரும் ஞாயிறு அன்று 'ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி' (Screening Committee) கூட்டமும் நடைப்பெற உள்ளது. அதில் தொகுதிகளைக் கண்டறிவது, தகுதியான வேட்பாளர்களைக் கண்டறிதல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைப்பெறும். இது இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் இறுதி செய்யப்படும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் டெல்லி பயணம் தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அது அதிமுக கூட்டணி அல்ல, பா.ஜ.க கூட்டணி. டெல்லி கூட்டணி. எங்களுடையது தமிழ்நாடு கூட்டணி. டெல்லிக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கின்ற ஒரு சித்தாந்த போர். அவர்களின் கூட்டணி தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை பறிக்க வேண்டும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் வரலாற்றை சிதைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறது. ஆனால், நாங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை தலை நிமிர வைக்க வேண்டும். எங்கும் தலைகுனிய விடக்கூடாது என நினைக்கின்றோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர் "தமிழ்நாட்டு உரிமையை டெல்லியில் அடகு வைப்பதற்கும், தலைகுனிய வைப்பதற்கும் பாஜக தலைமையில் இருக்கின்ற பாஜக கூட்டணி நினைக்கிறது. மேலும், அவர் எத்தனை முறை டெல்லி போனாலும் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக என்பது பாஜகவோடு இணைக்கப்படும் ஒரு கிளையாக தான் இருக்கும்" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து, கிள்ளியூர் தொகுதியில் திமுக போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக நிர்வாகிகள் இடையே சலசலப்பு ஏற்பட்டது தொடர்பான கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் அளித்த பதில், "எங்கள் நிர்வாகிகள்கூட சில முக்கிய அமைச்சர்களின் தொகுதிகளை கேட்கிறார்கள். அதை கேட்க முடியுமா? முறையாக இருக்குமா? நாகரீகமா இருக்குமா? அவரவர் விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார்கள். இதை எல்லாம் பெரிதுபடுத்த வேண்டியதில்லை.
எத்தனை முனை போட்டிகள் வந்தாலும், நலத்திட்டங்கள் கடந்த 5 ஆண்டு கால ஆட்சி தான் பேசப் போகிறது. எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் பிரச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் றப்போகிறது. இந்த கூட்டணி தான் தமிழ்நாட்டு மக்களை காப்பாற்றப்போகிறது. அவர்கள் ஏதோ கனவில் இருக்கிறார்கள். எந்த மாயாஜாலம் செய்தாலும், மோடி மஸ்தான் வித்தை செய்தாலும் எங்கள் கூட்டணி தான் தமிழ்நாட்டில் 210 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறப்போகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து, "புதுச்சேரி கூட்டணியில் எந்த விதமான சலசலப்பும் கிடையாது. காங்கிரசுக்கு அதிகமான தொகுதிகளை வழங்குவதாக புதுச்சேரி திமுக நிர்வாகிகள் ஒத்துக் கொண்டார்கள். தொகுதிகளை அடையாளம் காண்பதில் பிரச்சனை இருக்கிறது. விரைவில் தொகுதி உடன்பாடு முடியலாம்.
எங்களைப் பொறுத்தவரை 28 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும் வெல்ல வேண்டும் அதன் படி தான் நாங்கள் வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்வோம். இந்த தேர்தலில் அதிக அளவில் பெண்கள் போட்டியிடுவார்கள். பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு செய்ய இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி முயற்சி செய்கிறது. இதை நிறைவேற்ற வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்களுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கும் செய்யப் போகிறோம்" என்றார்.
மேலும், "தொகுதி எண்ணிக்கையை அதிகரித்து கேட்க எல்லா தோழமைக் கட்சிகளுக்கும் உரிமை இருக்கிறது. அதை கொடுப்பதற்கு முதலமைச்சருக்கும் மனம் இருக்கிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியை ஒப்பிட்டு கேட்க வேண்டாம். தேசத்தில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருக்கிறோம். ஏற்கனவே பலமுறை கூறிவிட்டோம், எங்களை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாமென்று. 110 தொகுதி நின்ற நாங்கள் தற்போது 28 சட்டமன்ற தொகுதியில் நிற்கிறோம். எங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனை இருக்கும். அந்த வேதனையை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என தன்னுடைய கவலையையும் அவர் பகிர்ந்துக் கொண்டார்.