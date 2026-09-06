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தேவாலய கண்காட்சியில் உணவருந்திய 60 பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம்

சிலர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும், சிலர் தருவைகுளம் அரசு மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 9:27 PM IST

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தூத்துக்குடி: தேவாலய விவிலியக் கண்காட்சியில் உணவருந்திய 60 பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் விவிலியக் கண்காட்சி நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான விவிலியக் கண்காட்சி இன்று (செப்டம்பர் 6) மாலை நடைபெற்றது. இதில் தருவைகுளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த விவிலியக் கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக, அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளில் தயார் செய்த உணவுப் பொருட்களை கண்காட்சியில் கொண்டு வைத்து மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது வழக்கம். அந்தவகையில், கண்காட்சியில் வைத்திருந்த உணவை சாப்பிட்ட சிலருக்கு திடீரென வாந்தி, மயக்கம் உள்ளிட்ட உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து 60 பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, சிலர் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும், சிலர் தருவைகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

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இந்த திடீர் உடல் நல பிரச்னைக்கு உணவு ஒவ்வாமை காரணமா? அல்லது உணவில் ஏதேனும் பிரச்னையா? என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள், கண்காட்சியில் பரிமாறப்பட்ட உணவுகளின் மாதிரிகளைச் சேகரித்து ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றனர்.

விவிலியக் கண்காட்சியில் உணவருந்திய பலருக்கு ஒரே நேரத்தில் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது தருவைக்குளம் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தருவை குளம் பேராலயம்
THARUVAIKULAM CHURCH
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