சீகன்பால்குவின் மணிமண்டப அடிக்கல் நாட்டு விழா: எதிர்ப்பு தெரிவித்த தரங்கம்பாடி பொதுமக்கள்

மணிமண்டப அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்ச்சியில் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் சாமிநாதன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சாமிநாதன் பங்கேற்பு
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சாமிநாதன் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 21, 2025 at 7:58 PM IST

மயிலாடுதுறை: தமிழறிஞர் சீகன்பால்குவின் மணிமண்ட அடிக்கல் நாட்டு விழா, அப்பகுதி மக்களின் எதிர்ப்புக்கு இடையே நடைபெற்றது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா பொறையாரில் உள்ள தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் தமிழறிஞர் சீகன்பால்குவிற்கு செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் ரூபாய் 7 கோடி மதிப்பீட்டில் சீகன்பால்கு மணி மண்டபம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நேற்று (டிச20) நடைபெற்றது.

மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் சாமிநாதன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் பங்கேற்று அடிக்கல் நாட்டினர்கள். சிறப்பு பூஜைகள் செய்து மணிமண்டபம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜையில் முதல் செங்கல்லை எடுத்து வைத்தனர்.

இதில் பங்கேற்ற தமிழ் சுவிசேஷ ருத்ரன் திருச்சபையினர் கிருஸ்தவர்கள் பங்கேற்று மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்தனர். இதில் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தி துறை செயலாளர் ராஜாராமன், மாவட்ட எஸ்பி ஸ்டாலின், எம்எல்ஏக்கள் நிவேதா முருகன், பன்னீர்செல்வம், ராஜகுமார், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பூங்கொடி உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக சீகன் பால்கு மணிமண்டபம் தரங்கம்பாடியில் தான் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மீனவர்கள், வணிகர்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்டோர் தரங்கம்பாடி கடை வீதியில் காலை முதல் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள், திடீரென்று அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்ற இடத்திற்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்திய நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

தற்போது அறிவிக்கப்பட்ட இடத்தில் அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்றும், வருகின்ற ஜனவரி 10ஆம் தேதி வரை மணிமண்டபம் கட்டும் பணிகள் துவங்காது எனவும் ஆட்சியிர் தெரிவித்தார். மேலும், மாற்று இடம் தரங்கம்பாடியில் இருந்தால் அங்கு மணிமண்டபம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

