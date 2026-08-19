வேலையும் கொடுத்து, காரும் கொடுத்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி - தவெக எம்.எல்.ஏ சபரி ஐங்கரன்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இனோவா கார் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எம்.எல்.ஏ. பிரகாசம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: வேலையும் கொடுத்து, காரும் கொடுத்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிக்க நன்றி என த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் சபரி ஐங்கரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மூன்றாவது நாளாக நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தொடரின் போது முதலமைச்சர் விஜய், 110 விதியின் கீழ் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில் ஒன்றாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வாகன வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும் என்று அறிவித்தார்.
மேலும், இந்த வாகனங்களை பராமரிப்பதற்கு ஓட்டுநர் மற்றும் இதர செலவுகளுக்காக மாதந்தோறும் ரூ.75 ஆயிரம் வழங்கப்படும் எனவும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓர் உதவியாளரை வைத்து கொள்வதற்காக மாதம் ரூ. 25 ஆயிரமும் வழங்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அறிவிப்பிற்கு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் நன்றி தெரிவித்தனர். அப்போது, பெரியகுளம் த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் சபரி ஐங்கரன் பேசியபோது, “புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்கும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிக்க நன்றி. நான் கல்லூரி படிக்கும்போது எனக்கு காதல் தோல்வி ஏற்பட்டது. எனக்கு சரியான வேலையும் இல்லாமல் இருந்தது.
ஆனால், தற்போது வேலையும் கொடுத்து, காரையும் எங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்துள்ளார். நான் எனது ஊரில் இருந்து ரயிலில் தான் வருகிறேன். ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சட்டப்பேரவைக்கு ஆட்டோவில் வருகிறேன். ஒவ்வொருமுறை வரும்போதும், தலைமைச் செயலகத்தின் வாயிலில் உள்ள காவலர்கள் என்னை வழிமறித்து யார் என்று கேட்கிறார்கள். நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்று அடையாள அட்டையை எடுத்து காண்பித்தாலும் நம்ப மாட்டார்கள். இனி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் காரில் வரலாம். இதை செய்துகொடுத்த முதலமைச்சருக்கு அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி” என்று கூறினார்.
இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ. சபரி ஐங்கரன் பேசியபோது முன் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த முதலமைச்சர் விஜய் திரும்பி அவரை பார்த்து புன்முறுவல் செய்தார்.
இதற்கு முன்பு பேசிய பூந்தமல்லி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாசம், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் கார் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். அது இனோவா காராக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ். காமராஜ், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் கார் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இதனால் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். நிறைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் நான்கு முதல் ஐந்து கார்கள் உள்ளன. என்னிடமும் மூன்று முதல் நான்கு கார்கள் உள்ளன. ஆனால், முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த காரில் தொகுதியை சுற்றி வருவதுதான் கெத்தாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.