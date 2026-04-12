ஊழலின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக திமுக அரசு உள்ளது: பியூஸ் கோயல்
ஆளுநர், பிரதமரை தொடர்ந்து தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தையும் திமுக அவமதித்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 12, 2026 at 10:42 PM IST
தஞ்சாவூர்: திமுக அனைத்து நிலைகளிலும் தோல்வியடைந்து ஊழலில் மூழ்கிய அரசாக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் விமர்சித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மத்திய அமைச்சரும், தமிழ்நாடு பாஜகவின் மேலிட பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயல், "தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமான தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் கடினமாக உழைத்தாலும் காங்கிரஸ், திமுக ஆட்சியில் அவர்களின் வியர்வை கண்ணீராக மாறியுள்ளது. மாநில அரசு போதிய அளவுக்கு சேமிப்புக் கிடங்குகளை உருவாக்காததால் 20 லட்சம் டன் நெல் வீணாகியது. விவசாயிகள் நலனில் திமுக தலைவர்கள் அலட்சியம் காட்டுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் தானியக் கிடங்கு அமைக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியையும் திமுக நிறைவேற்றவில்லை.
டெல்டா மண்டலத்தில் நீர் மேலாண்மைத் திட்டத்திற்காக ரூபாய் 10,000 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக திமுக கூறியது. அந்தத் திட்டம் என்னவானது? திமுக அரசு அளித்த வாக்குறுதிகளில் 70% நிறைவேற்றப்படவில்லை. இதேபோல் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்படும் என்ற வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றவில்லை. தமிழ்நாட்டில் திமுக அனைத்து நிலைகளிலும் தோல்வியடைந்து, ஊழலில் மூழ்கிய அரசாக உள்ளது. மதுபானம், மணல், கனிமவளம், நிலம் ஒதுக்கீடு, ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோருதல் என அனைத்திலும் ஊழல் நிறைந்துள்ளது. மருந்துக் கொள்முதல், அதிகாரிகள் இடமாற்றம், பணி நியமனம் வரை ஊழல் நிகழ்கிறது.
தமிழ்நாடு அரசில் பணி வாய்ப்பு பெற வேண்டுமானால் லஞ்சம் கொடுக்காமல் முடியாது என்ற நிலை உள்ளது. எனவே தமிழ்நாட்டு மக்கள் திமுக அரசைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கீழ் எடப்பாடி பழனிசாமியை அடுத்த முதலமைச்சராக கொண்டு வர முடிவு செய்துவிட்டனர், தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும்.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடன் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வரும்; காவல்துறை நேரடியாக தேர்தல் ஆணையத்தின் கீழ் இயங்கும்; அதிகாரிகள் இடமாற்றம் குறித்து எங்களுக்கு கருத்து எதுவும் இல்லை. திமுக எந்தவொரு அரசியலமைப்பு அதிகாரத்தையும் மதித்ததில்லை. அவர்கள் ஆளுநர், பிரதமரை அவமதித்தது போல, தற்போது தேர்தல் ஆணையத்தையும் அவமதித்துள்ளனர்" என்றார்.
தொடர்ந்து தஞ்சாவூரில் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் கருப்பு முருகானந்தத்தை ஆதரித்து மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் வாக்குச்சேகரித்தார்.