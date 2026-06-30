காரில் 'சீட் பெல்ட்' அணிந்திருந்தால் 5 லிட்டர் பெட்ரோல் - போக்குவரத்து போலீசார் நூதன விழிப்புணர்வு
தஞ்சாவூரில் 100 சதவீதம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி போக்குவரத்து காவல் துறையினர் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருகின்றனர்.
Published : June 30, 2026 at 2:42 PM IST
தஞ்சாவூர்: காரில் 'சீட் பெல்ட்' அணிந்து வந்தவர்களுக்கு 5 லிட்டர் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் வழங்கி போக்குவரத்து காவல்துறையினர் நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
சாலை விபத்துகளின் போது ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவும், விபத்தில்லா மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றவும் போக்குவரத்து போலீசார் பல்வேறு பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனால், தமிழகத்தில் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும், நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் சீட் பெல்ட் அணிவது கட்டாயம். இல்லையெனில் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சீட் பெல்ட், தலைக்கவசம் அணிந்து வரும் ஓட்டுநர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பெட்ரோல் போன்ற பொருட்களையும் வழங்கி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும், சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை போக்குவரத்து காவல் துறையினர் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தஞ்சை ஆற்றுப்பாலம் அருகில் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையிலான போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கார்களில் பயணம் செய்தவர்களை தடுத்து நிறுத்தி சீட் பெல்ட் அணிந்து வருகின்றனரா? என சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, சீட் பெல்ட் அணிந்து வந்த ஓட்டுநர்களை பாராட்டி ஐஸ்கிரீம் வழங்கினர். மேலும், அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக, 5 லிட்டர் பெட்ரோல் அல்லது டீசலை சுமார் 50 நபர்களுக்கு வழங்கி, விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: ஜூலை 1 முதல் அமலாகும் புதிய விதிகள்: இனி டிக்கெட் இல்லாமல் ரயிலில் ஏறினால் 'இவ்வளவு' அபராதமா?
அப்போது, “விபத்தில்லா மாவட்டமாக தஞ்சாவூரை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் சாலை விதிகளை மதிக்க வேண்டும். இதனால் தஞ்சை மாவட்டம் 100 சதவீதம் விபத்தில்லா மாவட்டமாக மாற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று போக்குவரத்து போலீசார் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து பேசிய போலீசார், “காரில் டிரைவர் மட்டும் சீட் பெல்ட் அணிந்தால் போதாது. காரின் முன் சீட்டில் பயணம் செய்பவர்களும் சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும். தலைக்கவசம் உயிர் கவசமாகும். எனவே, இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அதில் பயணம் செய்பவர்களும் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினர்.
தஞ்சாவூரில் 100% ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.