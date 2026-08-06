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தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்று கூட இடம்பெறாத ஏமாற்று பட்ஜெட் - தஞ்சை விவசாயிகள் கண்டனம்

கும்பகோணத்தில் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் உயரி பட்டய படிப்பு நிறுவனம் மற்றும் வேளாண் பொறியியல் பயிற்சி மையம் ஆகியவை தொடர்பான அறிவிப்புகளுக்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026-27
தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2026-27 (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 2:55 PM IST

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தஞ்சாவூர்: சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையானது ‘வறண்ட பட்ஜெட்’ என்றும், தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றை கூட விவசாயிகளுக்கு நிறைவேற்றாத ‘ஏமாற்று பட்ஜெட்’ என்றும் தஞ்சை விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வேளாண் துறை அமைச்சர் ஆர். வினோத் சட்டப் பேரவையில் இன்று பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக கூட்டணி அரசின் இந்த முதலாவது பட்ஜெட்டில், தடையற்ற இலவச மின்சாரத்திற்கு ரூ. 7,432 கோடி, சாக்கோட்டையில் நம்மாழ்வார் உயிர்ம வேளாண் கல்லூரி மற்றும் சாதனை உழவர்களுக்கு அஞ்சலையம்மாள் விருது போன்ற அறிவிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஆனால், தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றைக் கூட ஏமாற்று பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருப்பதாக தஞ்சை விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் செயலாளர் சுவாமிமலை சுந்தர விமல் நாதன் பேசுகையில், “தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதி படி, கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 4,500, நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 3,500 மற்றும் வேளாண் கடன் தொகை தள்ளுபடி குறித்த அறிவிப்புகள் ஏதும் இல்லாதது விவசாயிகளை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இது ஒரு வறட்சியான, வறண்ட பட்ஜெட். விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கும் பட்ஜெட். விரைவில் தமிழ்நாடு அளவில் விவசாய சங்கத்தினர் போராட்டங்கள் நடத்த இருக்கிறோம்” என்று கண்டனம் தெரிவித்தார்.

வேளாண் மற்றும் வணிக சங்க நிர்வாகிகள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கும்பகோணம் அனைத்து தொழில் வணிகர் சங்க கூட்டமைப்பின் செயலாளர் வி. சத்யநாராயணன் பேசுகையில், “கும்பகோணத்தில் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் உயரி பட்டய படிப்பு நிறுவனம் மற்றும் வேளாண் பொறியியல் பயிற்சி மையம் ஆகியவை அமைக்கும் முடிவுக்கு விவசாயிகளும், கும்பகோணம் தொகுதி மக்களும் வரவேற்பும், நன்றியும் பாராட்டுகளும் தெரிவித்து கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

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தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தஞ்சை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் செந்தில்குமார், “தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்த ஒன்றைக்கூட இன்று தாக்கல் செய்த வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்காதது விவசாயிகளுக்கு பெருத்த ஏமாற்றத்தையும் வேதனையும் அளித்துள்ளது. தேங்காய்க்கு நியாயமான விலை கிடைக்க எந்த அறிவிப்பும் இதுவரை இல்லை.

வேளாண் கடன் தள்ளுபடி குறித்து விவசாயிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் அதிலும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. விவசாயிகளின் வேளாண் கடன் தள்ளுபடி என்பது விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் சலுகை அல்ல, அரசாங்கத்தின் கடமை என எண்ணி வருகிற காலங்களாவது இதற்கான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்" என்று தனது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

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