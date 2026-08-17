தன்னை அடித்த போலீஸ் அதிகாரியை திருப்பி அறைந்த இளைஞர் - தஞ்சாவூரில் பரபரப்பு
விசிகவினருக்கும், இளைஞருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடப்பதை பார்த்த சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் (எஸ்எஸ்ஐ) அப்துல் ரஹீம், அங்கு வந்து அந்த இளைஞரை கன்னத்தில் அறைந்தார்.
Published : August 17, 2026 at 5:12 PM IST
தஞ்சாவூர்: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது இளைஞர் ஒருவர் தன்னை அறைந்த போலீஸ் அதிகாரியின் கன்னத்தில் திருப்பி அறைந்த சம்பவம் தஞ்சாவூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் பிறந்த நாள் மற்றும் உளுந்தூர்பேட்டையில் இன்று நடைபெறும் மாநில மாநாட்டை முன்னிட்டு, தஞ்சாவூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இதில் மாநகராட்சி அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் பேனர்களை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அகற்றியது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், அகற்றப்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்களை மீண்டும் வைக்கக் கோரியும் விசிக நிர்வாகி லெனின் என்பவர் தலைமையில் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அதைத் தொடர்ந்து, மாநகராட்சி அலுவலகம் எதிரே விசிகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த வழியாக இளைஞர் ஒருவர் பைக்கில் வந்தார். அப்போது அவரை விசிகவினர் தடுத்து நிறுத்தி, மறியல் நடந்து கொண்டிருப்பதால் வேறு வழியில் செல்லும்படி கூறினர். இதற்கு அந்த இளைஞர் மறுக்கவே, இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
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ஒருகட்டத்தில், விசிகவினருக்கும், அந்த இளைஞருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவானது. இதனை பார்த்த சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் (எஸ்எஸ்ஐ) அப்துல் ரஹீம், அங்கு வந்து இளைஞரை கன்னத்தில் அறைந்தார். இதனால் கோபமடைந்த அந்த இளைஞர், அடுத்த நிமிடமே எஸ்எஸ்ஐ அப்துல் ரஹீமின் கன்னத்தில் திருப்பி அறைந்தார்.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக போலீசார், அந்த இளைஞரை போலீஸ் ஜீப்பில் ஏற்ற முயன்றனர். ஆனால், அந்த இளைஞர் போலீசாருடன் வர மறுத்து அவர்களுடன் மல்லுக்கட்டினார். இதனால் அவரை பிடிக்க முடியாமல் போலீசாரும் திணறினர். இதனால் அவர்களுக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, 5-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சேர்ந்து, அந்த இளைஞரை மடக்கிப் பிடித்து போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்றினர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.
இதற்கிடையே, அகற்றப்பட்ட திருமாவளவனின் பேனர்களை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் திரும்ப அதே இடங்களில் வைத்ததால், விசிகவினர் சாலை மறியலை கைவிட்டு மாநாட்டுக்கு சென்றனர்.