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“கழுத்தை நெரிக்கும் கடன்” - கயிற்றுடன் ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த விவசாயிகள்

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 7:33 PM IST

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தஞ்சாவூர்: தள்ளுபடி எனக் கூறிவிட்டு, தற்போது கடனை கட்ட சொல்லி கழுத்தை நெரிப்பதாக தமிழக விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (ஜூன் 25) காலையில் நடைபெற்றது. ஆட்சியர் ரேவதி தலைமையில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில், பல்வேறு சங்கத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன்

அப்போது, தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியின்போது, விவசாயிகளின் கடன் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று கூறியிருந்தார். தற்போது, ரூ.75 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது உண்மைக்குப் புறம்பான செயலாகும் என குற்றஞ்சாட்டினர்.

தொடர்ந்து, குறைதீர் கூட்டத்தை புறக்கணித்த விவசாயிகள், தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கழுத்தில் கயிறை கட்டி இழுத்துச் செல்வது போல நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

விவசாயிகள் வெளிநடப்பு

அதேபோல, மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக புதிய நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்படும் என தமிழக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தமிழ்நாடு காவிரி பாதுகாப்பு உழவர் சங்கத்தினர், அதனை அரசு உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர்.

இதற்காக, குறைதீர் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் சில விவசாயிகள் நூதன முறையில் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி கூட்டத்தை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இதுகுறித்து பேசிய தமிழ்நாடு காவிரி பாதுகாப்பு உழவர் சங்க செயலாளர் சுவாமிமலை விமலநாதன், கடன் தள்ளுபடியில் பாரபட்சம் இருப்பதால், அதனை சுட்டிக்காட்டும் நோக்கத்தில் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி விவசாயிகளின் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துவதாக தெரிவித்தார்.

நெல்மணிகளை தரையில் கொட்டி ஆர்ப்பாட்டம்

அதேபோன்று, தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோடை அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக, மாவட்டம் முழுவதும் 251 அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, நெல் கொள்முதல் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், தற்போது வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 5,000-க்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் பல இடங்களில் தேங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தஞ்சை முழுவதும் திறந்தவெளியில் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டினர்.

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மேலும், கடந்த பருவத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் அனைத்தும் சேமிப்புக் கிடங்குகளில் உள்ளதால், புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை சேமித்து வைக்க முடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்த தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நெல்மணிகளை தரையில் கொட்டி போராடினர்.

அப்போது, திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக அரவைக்கு அனுப்பி, பாதுகாப்பான இடங்களில் சேமிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் மழை பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழக அரசும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.

TAGGED:

விவசாயிகள் போராட்டம்
FARMERS PROTEST
CROP LOAN WAIVER
CM VIJAY
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