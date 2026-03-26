தஞ்சாவூரில் ரூ.33.93 லட்சம் பறிமுதல் - தேர்தல் பறக்கும் படை அதிரடி
லாரி ஓட்டுநரிடம் கணக்கில் வாராத ரூபாய் 1 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தைத் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : March 26, 2026 at 5:30 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் இதுவரை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 33.93 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில் தேர்தலை நேர்மையாக நடத்தும் பொருட்டு அரசியல் கட்சிகள் வாக்காளர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் பணம் வழங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படைகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றிக் கொண்டு வரும் பணம், பொருட்களை அதிகாரிகள் வீடியோ பதிவுச் செய்து பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாவட்டத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர், திருவையாறு, பாபநாசம், பட்டுக்கோட்டை, போராவூரணி, கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர், ஒரத்தநாடு ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இன்று (மார்ச் 26) பட்டுக்கோட்டை ரவுண்டானா பைபாஸ் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி ராகிணி தலைமையில் போலீசார் ஜனனி, வேல்முருகன் ஆகியோர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து திருச்சிக்கு சென்றுக் கொண்டிருந்த லாரியைத் தடுத்து நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது லாரி ஓட்டுநரிடம் ரூபாய் 1 லட்சம் ரொக்கம் இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். அவரிடம் அதிகாரிகள் விசாரித்த போது, திருச்சியில் இருந்து காய்கறிகள் ஏற்றி திருத்துறைப்பூண்டியில் இறக்கிவிட்டு மீண்டும் திருச்சிக்கு பணம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது தெரிய வந்தது. இருப்பினும் அந்த பணத்திற்கு எவ்வித ஆவணங்களும் இல்லாததால் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்தார். அந்த பணத்தை வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் ரூபாய் 33.93 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மிக முக்கியமான மாவட்டம் தஞ்சாவூர் என்பதால் வாகன சோதனையை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன.