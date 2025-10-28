ETV Bharat / state

ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி கொலை வழக்கில் 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரியை கொலை செய்த வழக்கில் நெசவுத் தொழிலாளி உட்பட இரண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தஞ்சாவூர் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 28, 2025 at 6:03 PM IST

தஞ்சாவூர்: விவாகரத்து பிரச்னை தொடர்பாக சமாதானம் பேச சென்ற இடத்தில் ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இரண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தஞ்சாவூர் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் அருகே ரெட்டிபாளையம் பெரியார் நகரை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் ராஜமனோகரன் (71). இவருடைய மூத்த மகள் மனோரம்யாவும், திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தை சேர்ந்த நெசவுத் தொழிலாளியான ராஜ்குமாரும் (44) திருமணம் செய்து பின்னர் விவாகரத்து பெற்றனர். இதனையடுத்து மனோரம்யா தனது தந்தை வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், விவாகரத்து தொடர்பான பிரச்சனை குறித்து பேசுவதற்கு ராஜ்குமார் தனது உறவினரான அவிநாசி காமநாயக்கன்பாளையத்தை சேர்ந்த சரவணகுமார் (26) என்பவருடன் சேர்ந்து, ராஜமனோகரன் வீட்டிற்கு கடந்த ஆண்டு மே 16 ஆம் தேதி சென்றுள்ளார். அப்போது இருதரப்பினருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையை முற்றவே கைகலப்பாக மாறியதாக தெரிகிறது. ஒருகட்டத்தில் ராஜமனோகரனை ராஜ்குமாரும், சரவணகுமாரும் கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ராஜ்குமார், சரவணக்குமார் ஆகியோரை கைது செய்தனர். இந்த கொலை வழக்கு தஞ்சாவூர் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், நீதிபதி சுந்தரராஜன் நேற்று (அக் 27) தீர்ப்பு வழங்கினார்.

ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 2 நபர்கள்
ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 2 நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த வழக்கில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் ராஜ்குமார், சரவணக்குமார் ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ 25 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கினார். இந்த வழக்கு விசாரணையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரி காவல் நிலைய முன்னாள் ஆய்வாளர் நசீர், தற்போதைய காவல் ஆய்வாளர் சந்திரா, காவலர் தெய்வக்குமார், அரசு வழக்கறிஞர் ரஞ்சித் ஆகியோரை தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் பாராட்டினார்.

