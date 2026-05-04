தஞ்சாவூரை கைப்பற்றப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தஞ்சாவூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சண். ராமநாதன், அதிமுக தரப்பில் கருப்பு முருகானந்தம்(பாஜக), நாதக-வின் புலவர் கிருஷ்ணகுமார், தவெக சார்பில் ஆர்.விஜய்சரவணன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:23 AM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் உள்ள தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெறுமா அல்லது தாமரை மலருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில், 2001-க்குப் பிறகு 4 முறை திமுகவும் 2 முறை அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2001-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் எஸ்.என்.எம்.உபயத்துல்லா, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஆர்.ராஜ்மோகனை 9,590 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2006-இல் நடந்த தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளர் எஸ்.என்.எம்.உபயத்துல்லா மீண்டும் வெற்றி பெற்றார். இவர், அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ரங்கசாமியை 11,246 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2011-இல் நடந்த தேர்தலில் தஞ்சாவூர் தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றியது. திமுக வேட்பாளர் எஸ்.என்.எம்.உபயத்துல்லாவை அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ரங்கசாமி 7,329 வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016-இல், அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட எம்.ரங்கசாமி, திமுக வேட்பாளர் அஞ்சுகம் பூபதியை 26,874 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2019-இல், அதிமுக எம்எல்ஏ எம்.ரங்கசாமி தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டதால், தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அதில், அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.காந்தியை திமுக வேட்பாளர் டி.கே.ஜி.நீலமேகம் 33,980 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக சார்பில் டி.கே.ஜி.நீலமேகம் மீண்டும் போட்டியிட்டார். இவர், அதிமுக வேட்பாளர் வி.அறிவுடைநம்பியை 47,149 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் சண்.ராமநாதன் போட்டியிடுகிறார். தஞ்சாவூர் தொகுதியை பாஜகவுக்கு அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கி உள்ளது. பாஜக சார்பில் எம். முருகானந்தம் (எ) கருப்பு முருகானந்தம் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆர். விஜய்சரவணன் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புலவர் கிருஷ்ணகுமார் (எ) என். கிருஷ்ணகுமார் என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மொத்தம் 2,52,676 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், குந்தவை நாச்சியார் அரசு கலைக் கல்லூரியில் உள்ள மையத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.