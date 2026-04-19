"மீன் வாங்கலையோ மீனு" - நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளர்
ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருக்கு 11 அடி உயர பிரமாண்ட மாலை கிரேன் மூலம் அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Published : April 19, 2026 at 3:07 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சை சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் இராமநாதன் மார்க்கெட்டில் மீன் விற்பனை செய்து வாக்கு சேகரித்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்னும் 2 நாட்களில் முடிவடையவுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் வீதி வீதியாக வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கூட்டணிக் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய, தேசிய கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டிற்கு படையெடுத்துள்ளனர்.
பிரச்சாரம் செய்ய வேட்பாளர்கள் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் கட்சித் தொண்டர்கள் அவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் இராமநாதன் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், திமுக வேட்பாளர் இராமநாதன் இன்று (ஏப்.19) தஞ்சை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, தஞ்சை கீழவாசல் பகுதியில் உள்ள மீன் மார்க்கெட்டிற்கு சென்ற அவர், அங்கு வந்த பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரத்தை கொடுத்து வாக்கு சேகரித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்களிடம் மீன் விற்பனை செய்து தனக்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார்.
350 கிலோ மாலை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வைத்திலிங்கம் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வாக்கு சேகரிக்க வந்த திமுக வேட்பாளர் வைத்திலிங்கத்திற்கு கட்சித் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
குறிப்பாக, ஒரத்தநாடு தொகுதிக்குட்பட்ட புதூர், நெடுவாக்கோட்டை பகுதியில் நாட்டிய குதிரை ஆட, கிராமிய இசைக் கருவியான கொம்பு ஊதி வரவேற்று, சுமார் 11 அடி உயரம் மற்றும் 350 கிலோ எடை கொண்ட செண்டிப்பூ மாலையை கிரேன் உதவியுடன் வைத்திலிங்கத்திற்கு அணிவித்தனர். இதுமட்டுமின்றி சுமார் 10 கிலோ கொண்ட சாக்லேட் இனிப்பு மாலையையும் வேட்பாளருக்கு அணிவித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து ஒரத்தநாடு தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தஞ்சை மாநகராட்சி துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதியுடன் வைத்திலிங்கம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.