வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதற்கு முன்பே வேட்புமனு தாக்கல்: தஞ்சாவூர் பாஜக துணைத் தலைவரால் பரபரப்பு
Published : March 31, 2026 at 10:09 AM IST
தஞ்சாவூர் : தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், அந்த தொகுதியில் தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட பாஜக துணை தலைவர் முரளிதரன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30-ம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது. ஏப்ரல் 6 வரை அவகாசம் உள்ள நிலையில், இடையில் 4 நாட்கள் விடுமுறை வருவதால், 4 நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது. இதனால், முதல் நாளிலேயே பெரும்பாலான கட்சியினர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, வாக்கு சேகரிப்பு பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு கட்சியினர் தேர்தல் பரப்புரையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் தஞ்சாவூர் தொகுதியும் ஒன்றாகும்.
இதனிடையே, தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை பாஜக இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இந்த சூழலில், தஞ்சாவூர் தொகுதியானது புதிய நீதி கட்சி அல்லது அதிமுகவுக்கு வழங்கப்படவுள்ளதாக பேச்சுகள் அடிபட்டு வருகின்றன. இதனால் அதிருப்தியடைந்த தஞ்சை தெற்கு பாஜக மாவட்ட துணை தலைவர் முரளிதரன், தலைமையின் உத்தரவின்றி, நேற்று (மார்ச் 30) பாஜக சார்பில் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “தஞ்சாவூரில் தாமரையில் மலர வேண்டும் என்பதே அனைத்து பாஜகவினரின் விருப்பம். மற்ற கட்சிகள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வாக்குகள் சேகரிக்கிறார்கள். எங்கள் தொண்டர்கள் எல்லாம் சோர்வடைந்திருக்கிறார்கள். ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவுகிறது. அதனால் முடிவெடுக்க முடியாத சூழல் உள்ளது. எனவே, தொண்டர்களை திருப்திப்படுத்த சுயமாக முடிவெடுத்துள்ளேன். ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியர் வரவில்லை என்றால், மாணவர் தலைவன் எப்படி வகுப்பை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்வானோ, அதே போலதான் இதுவும். இங்கு வேட்பாளர் யார் என்பதை தலைமை முடிவு செய்யும். தலைமை என்ன சொன்னாலும் கட்டுப்படுவோம்” என தெரிவித்தார்.
ஒருவேளை இத்தொகுதியை வேறு கட்சிக்கு வழங்கிவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “ஒருவேளை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால், வேட்புமனுவை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வேன்” என பதிலளித்தார். இத்தொகுதியில் பாஜகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்ற கேள்விக்கு, ”ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சாவூருக்கு நிறைய செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனை மக்கள் அறிவார்கள். தஞ்சாவூரில் பாஜகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது” என்றார்.
பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாவதற்கு முன்பே, அக்ட்சியின் தஞ்சாவூர் மாவட்ட துணைத் தலைவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சம்பவம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.