"என் மீது தப்பு தான் போலீசை நான் அறைந்திருக்கக்கூடாது" - தஞ்சை இளைஞர் ஆகாஷ் உருக்கம்
நான் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ததால், குடும்பத்தினர் ஒதுக்கிவைத்துள்ளதாகவும், போலீசாரை அறைந்த சம்பவத்தால் வேலை இழந்துள்ளதாகவும் இளைஞர் ஆகாஷ் வேதனையுடன் கூறினார்.
Published : August 25, 2026 at 11:00 PM IST
தஞ்சாவூர்: என் மீது தப்புதான், போலீசை தாக்கியது எதிர்பாராமல் நடந்த சம்பவம், என் மீதும் எனக்கு ஆதரவாக பேசியவர் மீதும் போடப்பட்ட வழக்கை திரும்ப பெற வேண்டும் என இளைஞர் ஆகாஷ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அக்கட்சி நிர்வாகிகளால் கடந்த 17ஆம் தேதி பிளக்ஸ் பேனர் வைக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்நிலையில் மாநகராட்சியிடம் அனுமதி பெறாமல் வைக்கப்பட்ட ப்ளக்ஸ் பேனர்கள், மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் அகற்றப்பட்டது. இதையடுத்து அகற்றப்பட்ட கட்சி பேனரை அதே இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என கண்டித்து மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் விசிக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
அப்போது மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம், கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்று வந்தது. அப்போது மாநகராட்சி அலுவலர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரை சமாதானம் செய்தனர். இதில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அப்பகுதியைக் கடக்க முயன்ற ஆகாஷ் என்ற இளைஞருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் தலையிட்டபோது, சிறப்பு எஸ்.எஸ்.ஐ. அப்துல்ரஹீம் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது ஆகாஷை அறைந்துள்ளார். உடனே பதிலுக்கு ஆகாஷ் அவரை தாக்கினார். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
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இதையடுத்து போலீசை தாக்கிய ஆகாஷ் மற்றும் அவருக்கு ஆதரவாக பேசிய அய்யப்பன் ஆகியோரை போலீசார் உடனடியாக கைது செய்து 7 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து மறுநாள் ஆகாஷ் பிணையில் வெளியே வந்தார்.
இதுகுறித்து ஆகாஷ் கூறுகையில், "இந்த சம்பவம் திட்டமிட்டு நடந்தது அல்ல என்றும், தான் அவசரமாக வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறினேன். போலீசார் விடவில்லை என்பதால், கோபத்தில் நடந்த தவறுக்காக எஸ்.எஸ்.ஐ. அப்துல்ரஹீமிடம் மனப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கேட்பதாகவும் காவல்துறையின் நிலைமை தனக்கு தெரியும் என்றும், காவல்துறையை மதிக்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.
"தன் மீதும், அய்யப்பன் மீதும் தொடரப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும், இந்த சம்பவம் காரணமாக தான் செய்து வந்த சிக்கன் கடையில் வேலையை இழந்து நிற்பதாகவும், நான் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டதால் குடும்பத்தை விட்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தனக்கு வேலை வழங்க வேண்டும்" எனவும் அவர் உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்தார்.