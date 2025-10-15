96 படத்தை மிஞ்சும் 80ஸ் கிட்ஸின் நெகிழ்ச்சி மீட் அப்: 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் வகுப்பறை நினைவுகள்!
முன்னாள் மாணவர்களுக்கான சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில், ஒன்றாக பத்தாம் வகுப்பு படித்த 63 மாணவ மாணவிகள் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரே வண்ண ஆடைகளில் அதே வகுப்பறைக்கு வந்தனர்.
Published : October 15, 2025 at 3:44 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் ஒரே பள்ளியின் ஒன்றாக படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் கண்ணீர் மல்க தங்களது வகுப்பறை நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சை மாவட்டம் கருக்காடிப்பட்டி கிராமத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. அந்த பள்ளியில் 1994 - 95 ஆம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு படித்த 63 மாணவ - மாணவிகள் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தித்து கொண்டனர். பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள், பள்ளி நிர்வாகத்துடன் இணைந்து அக்டோபர் 13ஆம் தேதி இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். விழாவில் முதலில் ஸ்கூல் பெல் அடித்ததும், மாணவ மாணவிகள் ஒரே வண்ண சேலைகள் மற்றும் சட்டைகள் அணிந்து வகுப்பறைக்குள் வந்தனர்.
பின் வகுப்பறையில் உள்ள பெஞ்சில் அமர்ந்தனர். தங்களுக்கு பாடம் எடுத்த அதே ஆசிரியர் வகுப்பறையில் நுழைந்ததும் அனைவரும் எழுந்து நின்று ’வணக்கம் அய்யா’ என்று சொல்லி அமர்ந்து ஆசிரியருக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். பின்னர் ’உள்ளேன் அய்யா’ என ’தங்களது பெயரை சொல்லி வருகைப் பதிவு செய்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, அனைவரும் தங்களது பழைய நினைவுகள், தற்போதைய குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர். சிலர் கண்ணீர் மல்க தங்களது பழைய நினைவுகளை எடுத்து கூறினர். பின்னர் இசை நாற்காலி, குறுகிய ஓட்ட பந்தயம், பாட்டுப் போட்டி, தண்ணீர் நிரப்புதல் என பல விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பின்னர் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து விருந்து உண்டனர். பின், அனைவரும் தங்களது நண்பர்களுடன் நேரத்தை களித்து அங்கிருந்து பிரியா விடை பெற்று சென்றனர்.
இதுகுறித்து முன்னாள் மாணவி இந்திரா காந்தி கூறுகையில், “நாங்கள் படிக்கும்போது இந்த பள்ளி உயர்நிலைப் பள்ளியாக இருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து மேல்நிலைப் பள்ளியாக மாறியது. அப்போது படித்த மாணவ மாணவிகள் தற்போது உள்ளூர், வெளியூர், வெளிநாடுகளில் உள்ளனர். அவர்களுள் எங்கள் வகுப்பைச் சேர்ந்த 63 பேரை அழைத்து இந்த சந்திப்பு நிகழ்வை நடத்தினோம்.
நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் எங்களது நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை களித்தோம். இந்த நாள்போல் குறைந்தது 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையாவது இதுபோன்று நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும். இன்று இந்த பள்ளிக்குள் வரும்போது பள்ளி பருவ நினைவுகள் அனைத்து மனதில் அலைபாய்ந்தது. இந்த நாளினை என்னாள் மறக்கவே முடியாது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய கனகராஜ், “எங்களுக்கு பாடம் செல்லி கொடுத்த அதே ஆசிரியரை அதே வகுப்பறையில் பார்த்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது. அவருக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினோம். நான் நன்கு படித்து இன்று ஒரு நிலையில் உள்ளேன் என்றால், எனது பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான் காரணம். அவர்களுக்கு நன்றி” என்றார்.