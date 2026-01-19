அதிமுக-வுடன் கொங்கு இளைஞர் பேரவை கூட்டணி? எடப்பாடியுடன் தனியரசு சந்திப்பு
2011 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில், கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் தலைவர் தனியரசு, அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனியரசு சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், தங்களின் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை தீவிர்படுத்தி உள்ளனர். அந்த வகையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அதிமுக, பல்வேறு கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.
அதிமுக கூட்டணி
ஏற்கனவே, அன்புமணி தலைமையிலான பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, அ.தி.மு.க உடனான கூட்டணியை உறுதி செய்துள்ளது. இந்நிலையில், மேலும் சில கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை அதிமுக நடத்தி வரக்கூடிய நிலையில், தற்போது கொங்கு இளைஞர் பேரவைத் தலைவர் தனியரசு எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.
கொங்கு இளைஞர் பேரவை வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், அதிமுக-வுடன் கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிடுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக வரும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி, சென்னையில் பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சியின் தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்பார்கள் என்று பாஜக தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தனியரசுடன் ஆலோசனை
அந்த வகையில், மோடி தலைமையிலான பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் முன்பு, தே.ஜ கூட்டணியில் இடம்பெறும் கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீடும் முடிவு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தனியரசு - எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சந்திப்பு முக்கியம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் தலைவர் தனியரசு, 2011 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில், அ.தி.மு.க கூட்டணியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
பிரதமர் மோடி பொதுக்கூட்டம்
அதேநேரம், 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். இந்த சூழலில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அ.தி.மு.க-விற்கு எதிரான மனநிலையில் செயல்பட்டு, ஆளும் திமுக அரசை தொடர்ந்து பாராட்டி பேசி வந்தார். மேலும், தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி குறித்து திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்தும் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
தற்பொழுது பாஜக, பாமக கட்சியின் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மேற்கொண்டு, தேமுதிக, அமமுக கட்சிகளுடன் அ.தி.மு.க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், தனியரசு - எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்திருப்பது, அ.தி.மு.க-வுடன் கொங்கு இளைஞர் பேரவை கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளதா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.