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இபிஎஸ் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்த தங்கமணி; அதிமுகவில் தொடரும் அதிகார மோதல்?

அதிமுகவில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளின் பதவிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையில், அதனை ஏற்க மறுத்து வேலுமணி, தங்கமணி உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள், தாங்கள் அடிமட்ட தொண்டர்களாகவே நீடிப்பதாக தெரிவித்திருந்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 10:52 PM IST

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சென்னை: தேர்தல் தோல்வி குறித்து நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்ட நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி இந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்துள்ள சம்பவம் அதிமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற நிலையில், திமுக கூட்டணியில் வென்ற சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இந்த தேர்தலில் திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டது. சட்டப்பேரவை தோல்விக்கு பிறகு அதிமுகவை சேர்ந்த 6 எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணைந்தனர். இது அதிமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக அரசியல் அரங்கில் பார்க்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணம் குறித்து மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை சந்தித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், நாமக்கல் மாவட்டம் நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, மாவட்டத்தின் தற்போதைய கட்சி அமைப்பு, உறுப்பினர் சேர்க்கை, களப்பணிகள் மற்றும் எதிர்கால தேர்தல் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குறிப்பாக, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்விக்கான காரணங்கள், மாவட்ட வாரியாக ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள், வாக்கு சதவீதம் குறைந்த பகுதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அத்துடன், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, கட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படுவது, களப்பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது, கட்சியை மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி பங்கேற்காமல் புறக்கணித்துள்ளார். இச்சம்பவம் அதிமுகவில் மீண்டும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

அதிமுகவில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளின் பதவிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையில், அதனை ஏற்க மறுத்து வேலுமணி, தங்கமணி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், தாங்கள் அடிமட்ட தொண்டர்களாகவே நீடிப்பதாகவும், தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட புதிய பொறுப்புக்களை ஏற்க போவதில்லை என்றும் இபிஎஸ்-க்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு கடிதம் எழுந்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

THANGAMANI
EPS
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