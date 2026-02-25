உதயசூரியனை தாண்டி பருந்தோ, கழுகோ பறந்ததாக வரலாறு கிடையாது - விஜயை மறைமுகமாக சாடிய தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த காளான்கள் எல்லாம் திமுகவை வீழ்த்துவது தான் எங்கள் இலக்கு என்கின்றனர். அதுகுறித்தெல்லாம் எங்களுக்கு கவலையில்லை என்று விஜயை மறைமுகமாக சாடியுள்ளார் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்.
Published : February 25, 2026 at 1:25 PM IST
தூத்துக்குடி: உதயசூரியனை தாண்டி பருந்தோ, கழுகோ பறந்ததாக வரலாறு கிடையாது. சூரியனின் கிரகங்கள் நிச்சயமாக சுட்டு பொசுக்கிவிடும் என்று பிற கட்சிகளை திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் விமர்சித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி காந்தி மைதானத்தில் திமுக சார்பில் ‘தமிழ்நாடு தலைகுனியாது’ பரப்பரை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், திமுக கல்வியாளர் அணி மாநிலச் செயலாளருமான தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கலந்து கொண்டு பேசினார். அவர் பேசுகையில், “தமிழகத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களில் 13 திட்டங்களை சிறந்த திட்டங்களாக ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதில் மிகவும் பாராட்டப்பட்ட திட்டம் தோழி மகளிர் பணிபுரியும் விடுதிகள்.
நீங்கள் என்னுடைய நகப்பூச்சு, உதட்டு சாயம் இவற்றையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு நவநாகரீக பெண்மணி என்று நினைத்து விடக்கூடாது. ஒன்றாம் வகுப்பையையும், மூன்றாம் வகுப்பையையும் புழுதி மற்றும் கவுச்சி வீசுகின்ற, தென்கோடி கிராமமான மல்லாங்கிணறு என்ற கிராமத்திலே, மண் மொழுகிய தரையில், தலையில் தேங்காய் எண்ணெய், வேப்பெண்ணெய் வைத்துக்கொண்டு படித்து முனைவர் பட்டம் பெற்ற சுத்தமான கரிசல் காட்டு தமிழச்சி நான்.
நிறைய எழுத்தாளர்களை தந்த மண் கோவில்பட்டி மண். எழுத்தாளர்களை கொண்டாடக் கூடிய முதல்வரை தமிழ்நாடு பெற்றிருப்பதால் தமிழ்நாடு என்றைக்கும் யாருக்கும் தலைகுனியாது. விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கெல்லாம் கனவு இல்லம் ஒன்றை தந்த முதல் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். வேளாண்மைக்கு என்று தனியாக நிதிநிலை, இலவச மின்சாரம், விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி என திமுக ஒவ்வொரு முறையும் பதவியேற்ற போதெல்லாம் முதலமைச்சர்களின் பேனா தலைகுனிந்து கையெழுத்து இட்டு தமிழனை தலைநிமிர்ந்து நடக்க வைப்பார்கள்.
பெண்களின் நம்பிக்கை கோட்டை
இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பெண்களின் நம்பிக்கை கோட்டையாக மாற்றியுள்ளார் நம்முடைய முதலமைச்சர். பெண்கள் பிறந்தது முதல் திருமணம், வேலை வாய்ப்பு, சுயதொழில், கல்வி என அனைத்துக்கும் திட்டங்கள் வகுத்து பார்த்து பார்த்து செய்து வருகிறார்
வருகின்ற தேர்தலையொட்டி தேர்தல் ஆணையம் அவர்கள் (பாஜக) பக்கத்தில் இருக்கிறது. ED, ரெய்டு போன்ற அச்சுறுத்தல்களையும் அவர்கள் வைத்துள்ளனர். இதனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கவிடாமல் செய்யக்கூடிய அபாய நிலை இருந்ததால் தான் ரூபாய் 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது.
மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் போது 2 ஆயிரம் ரூபாயாக கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வந்துள்ளது. திமுக சார்பில் கொடுக்கப்படும் திட்டங்களெல்லாம் இலவசங்கள் அல்ல. அவை சமூக நீதிக்கான திட்டங்கள். புதுமைப் பெண், விடியல் பயணம், மகளிர் உரிமைத்தொகை என படிப்படியாக பெண்களை சுதந்திரத்தில், உரிமையில், பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றியவர் மு.க. ஸ்டாலின். கல்வியிலும் தமிழ்நாடு முன்னணியில் நிற்கிறது. ஆகவே தமிழ்நாடு யாருக்கும் தலைகுனியாது.
திமுகவுக்கு போட்டி திமுக தான்
எங்களுக்கு ஒரே போட்டி திமுக தான். திமுகவை வீழ்த்த தான் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளோம். அப்படி வானத்தில் இருந்து குதித்த நட்சத்திரங்கள், நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த காளான்கள் எல்லாம் திமுகவை வீழ்த்துவது தான் எங்கள் இலக்கு என்கின்றனர். அதுபற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு கவலை கிடையாது. தன்னுடைய குருதியில், ஆன்மாவில் கொள்கைகளை வளர்த்துப் பழகி, அதை மக்களுக்கு நல்லாட்சியாக தருகின்ற ஒரு தலைவனுக்கு போட்டியாளரே கிடையாது. எங்களுக்குப் போட்டி நாங்கள் தான். நம்முடைய முதல்வர் மீண்டும் முதல்வராகி இந்த 5 ஆண்டு சாதனைகளை முறியடிப்பது தான். ஆகவே உங்களை குறித்தெல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை.
வழக்கமாக ஒன்றிய நிதிநிலை அறிக்கையில் திருக்குறள் சொல்வார்கள். இந்த முறை அதுகூட கிடையாது. உங்களிடம் தமிழ் என்ற ஒரு ஜாடியை தூக்கிக்கொண்டு வருவார்கள். ஏமாந்துவிடக்கூடாது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களில் ஏமாறமாட்டார்கள். யாரையும் ஏமாற்றவும் மாட்டார்கள். உதயசூரியனை தாண்டி பருந்தோ, கழுகோ பறந்ததாக வரலாறு கிடையாது. சூரியனின் கிரகங்கள் நிச்சயமாக அவற்றை சுட்டு பொசுக்கிவிடும்” என்று பேசினார்.