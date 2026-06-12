ETV Bharat / state

காக்க... காக்க... அழிந்துவரும் தாமிரபரணியின் அரிய பொக்கிஷமான நீர்நாய்கள்!

சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தாமிரபரணியில் நீர்நாய்கள் வாழ்வதை குறித்து நம் முன்னோர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தாமிரபரணியில் வாழும் நீர்நாய்கள்
தாமிரபரணியில் வாழும் நீர்நாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 9:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

- BY இரா.மணிகண்டன்

”நமது சங்க இலக்கியத்தில் நற்றிணை பாடல்களில் நீர் நாய்கள் மருத திணையிலும் நெய்தல் திணையிலும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தனர். தற்போது பாபநாசத்தில் இருந்து நிதியுண்ணி அணைக்கட்டு வரை இவற்றை பார்க்க முடிகிறது. இந்த இடத்தை அரசு பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாகவும், பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாகவும் அறிவித்தால் நீர்நாய்களின் வாழ்விடத்தை பாதுகாக்கலாம்” என ஆராய்ச்சியாளர் வினோத் கூறுகிறார்.

தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பல அரிய பொக்கிஷங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நமக்கு தந்துள்ள மாபெரும் பொக்கிஷங்களில் ஒன்றுதான் தாமிரபரணி ஆறு. தமிழ்நாட்டில் காவேரி, வைகை, பவானி, பாலாறு என பல்வேறு நதிகள் ஓடினாலும் கூட வற்றாத ஜீவநதி என்ற சிறப்பை பெற்ற ஒரே நதி தாமிரபரணிதான். இந்த தாமிரபரணி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மேற்கு பகுதியில் பொதிகை மலையில் உற்பத்தியாகி பாபநாசம், அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி உள்ளிட்ட பகுதிகளை கடந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயலில் கடலில் கலக்கிறது.

சுமார் 128 கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணிக்கும் தாமிரபரணி ஆறு பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக தாமிரபரணியை 'பொருநை நதி' என்பார்கள். தமிழர்களின் பல்வேறு நாகரீகங்களில் பொருநை ஆற்றங்கரை நாகரிகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த நதிக்கரையில் உருவான நாகரீகம்தான் தமிழ்நாட்டின் மூத்த ஆற்றங்கரை நாகரிகம் என்று வரலாறு கூறுகிறது. இதுபோன்று நாகரீகத்துக்கு மட்டுமில்லாமல் பல அரிய வகை தாவரங்கள், மரங்கள் மற்றும் உயிரினங்களுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த நதியாக தாமிரபரணி உள்ளது.

தாமிரபரணியில் நீர்நாய்கள்

இத்தனை சிறப்புமிக்க தாமிரபரணியில் பல்வேறு வகை மீன்கள், ஆமைகள், நீர் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன என நமக்கு தெரியும். ஆனால், மிக அரிய உயிரினமாக கருதப்படும் நீர் நாய்கள் (otters) இங்கு வாழ்வது பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

காடு செழிப்பாக இருக்க புலிகள் எவ்வளவு முக்கியமோ அதேபோன்று ஆறு செழிப்பாக இருக்க நீர் நாய்கள் முக்கியம் என சூழலியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுவதுண்டு. இவை பார்ப்பதற்கு உருவத்தில் கீரிப் பிள்ளையை போன்று இருக்கும். இருப்பினும் அதிகம் கூச்ச சுபாவம் கொண்டவை. மேலும், இவை விளையாட்டுத்தனம் கொண்ட உயிரினமாகும்.

தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் இரவில் நடமாடும் நீர்நாய்
தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் இரவில் நடமாடும் நீர்நாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீர் மற்றும் நிலத்தில் வாழும் தன்மைகொண்ட இவை, இரவில் மட்டுமே அதிக சுறுசுறுப்போடு நடமாடும். பெரும்பாலும் மீன், நத்தை, நண்டு போன்றவற்றை சாப்பிட்டு உயிர் வாழும். பகல் நேரத்தில் ஆற்றுக்கு வெளியே ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள மறைவான செடிகளுக்குள்ளும், புதர்களிலும் பதுங்கிக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டவை.

இவை ஆற்றங்கரையில் பொந்துகள் அமைத்து கொள்ளும். குறிப்பாக இனப்பெருக்க காலத்தில் பொந்துக்குள் வைத்துதான் குட்டியிடும். இவை பொந்தின் பிரதான வழியை தவிர நான்கு முதல் ஐந்து வழிகளை ரகசியமாக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இவை குறிப்பாக வயது முதிர்ந்த மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட மீன்களை சாப்பிடுவதால் ஆறு மாசுபடுவது தடுக்கப்படுகிறது. மீன்களை அதிகம் சாப்பிடுவதால் ஆற்றில் மீன்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் ஆற்றில் பிற உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழலை இவை உருவாக்குகின்றன.

குறைந்து வரும் நீர்நாய்களின் எண்ணிக்கை

தாமிரபரணியில் மிக அரிய வகை உயிரமாக இருக்கும் நீர்நாய்களின் வாழ்விடங்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அழிக்கப்பட்டு வருவதால், இவற்றின் எண்ணிக்கையும், இருப்பும் குறைந்து வருவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

நீர் நாய்கள் சார்ந்த ஆய்வு என்பது உலகளவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி இருந்தாலும், இந்தியாவில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாகதான் இவற்றை குறித்து ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவில் யூரேஷியன் நீர் நாய், ஸ்மூத் கோட்டட் நீர்நாய், ஏசியன் ஸ்மால் கிளாட் நீர்நாய் ஆகிய மூன்று வகை நீர்நாய்கள் உள்ளன.

யூரேஷியன் நீர் நாய் என்பது 5 முதல் 8 கிலோ எடை கொண்டிருக்கும். இது மீன், நண்டு, பாம்பு, நத்தை போன்றவற்றை உண்ணும். ஸ்மூத் கோட்டட் நீர்நாய் என்பது இந்திய துணை கண்டத்தின் மிகப்பெரிய நீர்நாய் ஆகும். இவற்றுக்கு வாத்துக்களை போன்று விரலிடைத்தோல் இருக்கும். சுமார் 12 முதல் 15 கிலோ வரை எடை இருக்கும். இதேபோன்று, ஏசியன் ஸ்மால் கிளாட் நீர்நாய்கள் 4 முதல் 5 கிலோ எடை வரை கொண்டதாக இருக்கும்.

இரவில் நடமாடும் தாமிரபரணியில் வாழும் நீர்நாய்கள்
இரவில் நடமாடும் தாமிரபரணியில் வாழும் நீர்நாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாமிரபரணியில் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த மூன்று வகை நீர்நாய்களும் இங்கு வாழ்கின்றன என்பதுதான். பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்ட "அகத்திய மலை மக்கள் சார் இயற்கைவள பாதுகாப்பு மையம்" கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாமிரபரணியில் நீர்நாய் தொடர்பான ஆராய்ச்சியை தொடங்கியது. அப்போதுதான் இங்கு இந்த மூன்று வகை நீர்நாய்கள் இருப்பது மக்களுக்கு தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியில் புதிய மைல்கல் - முதன்முறையாக விஞ்ஞானிகளுடன் பயணிக்கப் போகும் 'மட்ஸ்யா 6000'

400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே...

தற்காலத்தில் அங்கு வாழ்பவர்களுக்கு நீர்நாய்கள் குறித்து தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தாமிரபரணியில் நீர்நாய்கள் வாழ்வதை குறித்து நம் முன்னோர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். முக்கூடல் அருகே திருப்புடைமருதூர் கிராமத்தில் 17ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட திருப்புடைமருதூர் கோயிலில் நீர் நாய்கள் தொடர்பான சுவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.

அதில் நீர்நாய்களும், சாதாரண நாய்களும் மோதலில் ஈடுபடும் காட்சிகளை தத்ரூபமாக வரைந்துள்ளனர். தாழைச் செடிகள், கோரை புற்கள் நிறைந்த ஆற்றோர சோலைக்காடுகள் குறைய குறைய நீர்நாய்களின் வாழ்விடங்கள் அழித்து அவற்றின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.

சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாமிரபரணியில் பாபநாசத்தில் தொடங்கி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் வரை பரவலாக நீர்நிலைகள் காணப்பட்ட நிலையில், இன்று குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் மட்டுமே அவற்றை பார்க்க முடிகிறது.

அழிந்து வரும் இந்த உயிரினத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இறங்கியுள்ளனர். அவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, தாமிரபரணி நதி தொடங்கும் பாபநாசத்தில் இருந்து சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மணிமுத்தாறு அருகே நதியுண்ணி அணைக்கட்டு வரை மட்டுமே நீர்நாய்களை தென்படுகின்றன. இப்பகுதியில் மட்டும் அவை வாழ்வதற்கு தேவையான புற்கள் அடங்கிய அடர்ந்த ஆற்றோர சோலைக்காடுகள் உள்ளதால், அவை வாழ்வதற்கான தேவையான சூழல் நிலவுகிறது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஆற்றங்கரையில் உள்ள சோலைக்காடுகள் அழிக்கப்படுவது, மணல் கொள்ளை, ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் அவற்றின் வாழ்விடம் அழிக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நீர்நாய்கள் அழிவிற்கான காரணங்கள்

தாமிரபரணியில் நீர்நாய்கள் வாழ்வது குறித்து மணிமுத்தாறு பாரத் நதியுண்ணி அணைக்கட்டு பகுதியில் நீர்நாய்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் வினோத் மற்றும் தணிகைவேல் ஆகியவர்களை ஈடிவி பாரத் செய்திக் குழு சந்தித்து பேசியது.

இதுகுறித்து ஆராய்ச்சியாளர் வினோத் நம்மிடம் கூறுகையில், "இந்தியாவில் மூன்று வகையான நீர் நாய்கள் உள்ளன. அந்த மூன்றுமே தாமிரபரணியில் இருப்பது சிறப்பாகும். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் தாமிரபரணியில் அவை இருப்பதை கேமரா மூலமாக உறுதி செய்தோம். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாமிரபரணியின் அனைத்து இடங்களிலும் நீர் நாய்கள் இருந்ததாக மீனவர்கள் கூறினார்கள்.

ஆனால், தற்போது குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும்தான் அவற்றை பார்க்க முடிகிறது. தாமிரபரணி அதிகம் மாசடைந்து வருவது, அதனின் வாழ்விடம் அழிந்து வருவது ஆகிய காரணத்தினால் அவற்றின் இருப்பும் குறைந்து விட்டது. பாபநாசத்திலிருந்து நதியுண்ணி அணைக்கட்டு வரையிலான பகுதியில் மட்டுமே அவற்றை பார்த்துள்ளோம். இது ஒரு இரவாடி உயிரினம், இரவு நேரங்களில் மட்டும்தான் சுறுசுறுப்பாக திரியும். பெரும்பாலும் மீன்களை பிடித்து உண்ணும்.

இரவில் சுற்றி திரிவதால், பகலில் ஓய்வெடுப்பதற்கும், இனப்பெருக்கம் செயவதற்கும் அதற்கு மறைவான இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. அதற்கு ஆற்றங்கரையில் புற்கள் நிறைந்த அடர்ந்த பகுதி இருக்க வேண்டும். இந்த சூழல் நிறைந்த வாழ்விடங்கள் அழிக்கப்பட்ட பகுதியில் அவற்றை பார்க்க முடிவதில்லை. தாமிரபரணியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்தோம்.

தாமிரபரணி நீர்நாய்கள் குறித்து ஆய்வு நடத்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வினோத் மற்றும் தணிகைவேல்
தாமிரபரணி நீர்நாய்கள் குறித்து ஆய்வு நடத்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வினோத் மற்றும் தணிகைவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலில் அதன் இருப்பிடத்தை அறிந்து கொள்ள மறைமுகமாக தடயங்களை சேகரித்தோம். கால் தடம், எச்சங்கள் போன்றவற்றை தேடினோம். கால் தடங்கல் இருந்த இடத்தில் தானியங்கி கேமராவை வைத்து நீர் நாய்கள் இருப்பதை உறுதி செய்தோம். இவற்றை நேரில் பார்ப்பது மிகவும் அரிது. ஆற்றை சார்ந்த மீனவர்கள் அல்லது ஆற்றை வழக்கமாக பயன்படுத்தும் மக்கள் மட்டுமே நேரில் பார்த்து முடியும்.

இதையும் படிங்க: அழிவின் விளிம்பில் 'சாட்டையும் சாகசமும்' - கண்ணீர் விடும் பம்பரம்

நமது சங்க இலக்கியத்தில் நற்றிணை பாடல்களில் நீர் நாய்கள் மருத திணையிலும் நெய்தல் திணையிலும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தனர். தற்போது பாபநாசத்தில் இருந்து நிதியுண்ணி அணைக்கட்டு வரை இவற்றை பார்க்க முடிகிறது. இந்த இடத்தை அரசு பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாகவும், பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாகவும் அறிவித்தால் நீர்நாய்களின் வாழ்விடத்தை பாதுகாக்கலாம்.

நீர் நாய்களை பாதுகாப்பதன் மூலமாக ஆற்றை சார்ந்திருக்கும் மற்ற உயிரினங்களையும் பாதுகாக்க முடியும். தாமிரபரணியில் தற்போது மூன்று வகையான நீர் நாய்களை பார்க்க முடிகிறது என்றால் இன்னும் ஆறு மிகவும் மாசடையவில்லை என தெரிகிறது. எனவே அதனை பாதுகாக்க அரசு முன்வர வேண்டும்” என்றார்.

நீர்நிலையை பாதுகாப்பதன் மூலம் நீர்நாய்களின் வாழ்விடங்களை பாதுகாக்கலாம்

இதுகுறித்து ஆராய்ச்சியாளர் தணிகைவேல் கூறுகையில், ”நீர் நாய்களை பாதுகாப்பது என்பது அதன் வாழ்விடங்களையும் பாதுகாப்பதுதான். தாமிரபரணி ஆற்றில் நிறைய ஆற்றோர சோலைக்காடுகள் இருந்தன. அவை மிகவும் குறைந்து வருகின்றன. சில இடங்களில் மட்டுமே தற்போது சோலைக் காடுகள் இன்னும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கின்றன. ஒரு ஆறு என்பது பல்வேறு அடுக்குகளை சார்ந்தது.

மணல் அள்ளுவது மற்றும் அயல் வகை தாவரங்கள் போன்றவற்றின் காரணங்களால் ஆற்றின் சோலைக்காடுகளின் பரப்பளவு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. சோலைகளுக்கே உரிய மரங்களான மருத மரங்கள், கடம்ப மரங்கள், இலுப்பை மரங்கள் போன்ற மரங்கள் இல்லாமல் அயல் மரங்கள் அதிகம் வந்துவிட்டன. சோலை காடுகளின் பரப்பளவை பொறுத்துதான் நீர் நாய்களின் இருப்பு இருக்கிறது.

அரசு தாமிரபரணி ஆற்றை மீட்டெடுக்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. கூடுதலாக ஆற்றோர சோலைக்கான மரங்களை நட வேண்டும். நீர்நிலையை பாதுகாப்பதன் மூலம் நீர்நாய்களின் வாழ்விடங்களையும் பாதுகாத்து, மற்ற பல்லுயிர்களையும் பாதுகாக்கலாம்” என கூறினார்.

TAGGED:

THAMIRABARANI RIVER OTTER
THAMIRABARANI RIVER
தாமிரபரணி நீர்நாய்கள்
தாமிரபரணி நீர்நாய்கள் ஆராய்ச்சி
THAMIRABARANI OTTER POPULATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.