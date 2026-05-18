ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி; தாமிரபரணி துணிக்கழிவுகள் விவகாரத்தில் கோயில் மண்டபங்களின் உரிமையாளர்களை கண்டித்த ஆட்சியர்
ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலியை அடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
Published : May 18, 2026 at 8:01 PM IST
திருநெல்வேலி: பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றில் டன் கணக்கில் துணிக்கழிவுகள் அள்ளப்படும் விவகாரத்தில் மண்டபத்தின் உரிமையாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் கடுமையாக கடிந்து கொண்டார்.
நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணி ஆறு ஐந்து மாவட்டங்களின் விவசாய மற்றும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. பாபநாசம் சிவன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தாங்கள் அணிந்திருக்கும் துணிகளை பரிகாரம் என்ற பெயரில் தாமிரபரணி ஆற்றில் தூக்கி வீசுகின்றனர். இறந்தவர்களின் துணி உள்ளிட்ட பொருட்களையும் ஆற்றில் வீசுவதால் தாமிரபரணி ஆறு கடுமையாக மாசடைந்து வருகிறது.
தாமிரபரணியை மீட்டும் முயற்சியில் விக்கிரமசிங்கபுரத்தை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி மூர்த்தி என்பவர் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக பாபநாசம் பகுதியில் தாமிரபரணி ஆற்றில் கிடக்கும் துணிக் கழிவுகளை அகற்றி வருகிறார்.
அதன்படி, கடந்த பத்து நாட்களாக அவரின் ஓய்வூதியத்தில் இருந்தும், பிறரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட நிதியின் மூலம் மூர்த்தி, வேலையாட்களை கொண்டு ஆற்றில் துணி கழிவுகளை அகற்றி வருகிறார். நாள்தோறும் சராசரியாக 3 டன் வரை துணிக்கழிவுகள் இங்கு அள்ளப்படுகின்றன. கடந்த 18 ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமார் 1500 டன் துணிக்கழிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மூர்த்தி தெரிவித்தார்.
தாமிரபரணி ஆற்றிலிகுந்து டன் கணக்கில் குவியல் குவியலாக அள்ளி வைக்கப்படும் துணிக்கழிவுகளையும், அங்கு வீசும் துர்நாற்றத்தையும் பற்றி களத்தில் இருந்து ஈடிவி பாரத் சில தினங்களுக்கு முன் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.
அதன் எதிரொலியாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார், இன்று (மே 18) பாபநாசம் தாமிரபரணியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது கோயிலை சுற்றியுள்ள மண்டபங்களின் பொறுப்பாளர்கள்தான் பக்தர்களுக்கு இடமளிப்பதும், மண்டபத்தில் இருந்து பரிகாரம் செய்து விட்டுதான் பொதுமக்கள் துணிகளை ஆற்றில் வீசுவதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து மண்டப பொறுப்பாளர்களை ஆட்சியர் சுகுமார் கடுமையாக கண்டித்தார்.
அவர் பேசுகையில், “ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இங்கு வந்து சொல்ல முடியுமா? நான் ஒன்றும் பரிகாரம் செய்ய வரவில்லை. நீங்கள் போட்ட குப்பையை அள்ளதான் வந்திருக்கிறேன்" என்று கோபமாக கூறினார்.
அப்போது அருகில் இருந்த கோயில் மண்டபத்தின் உரிமையாளர் ஒருவர், "வெளியூரிலிருந்து வருகிறார்கள். நாங்கள் என்ன செய்வது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு ஆட்சியர், "நீங்கள் வேடிக்கை பார்க்காமல் அதை தட்டிக் கேட்க வேண்டும்" என ஆவேசமாக கூறினார். அலட்சியமாக செயல்பட்ட நகராட்சி அலுவலர்களையும் ஆட்சியர் கடிந்து கொண்டார். மேலும், மண்டபத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கவும் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.