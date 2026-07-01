மதம் மாறிய முஸ்லிம்களுக்கு பிசிஎம் சான்றிதழ் வழங்க சட்ட நடவடிக்கை: தமிமுன் அன்சாரி வலியுறுத்தல்
திமுக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, பிற மதங்களில் இருந்து இஸ்லாத்தை தழுவுபவர்களுக்கான பிசிஎம் (BCM) சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையையும், இடஒதுக்கீட்டு உரிமையையும் சட்டப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியதாக தமிமுன் அன்சாரி கூறியுள்ளார்.
Published : July 1, 2026 at 2:55 PM IST
சென்னை: இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறியவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்கள் (BCM) சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என தமிமுன் அன்சாரி எம்எல்ஏ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி தலைவரும், சிதம்பரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிமுன் அன்சாரி இன்று சந்தித்தார்.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிமுன் அன்சாரி, ”உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறியவர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்கள் (BCM) சான்றிதழ் வழங்குவதற்குத் தடை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளார். இந்தத் தடையானது, அரசின் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்று கூறி, ஜனநாயக சக்திகள் தங்களது கண்டனத்தைத் தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் துல்லியமான முறையில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, சட்ட நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவினருடன் தமிழ்நாடு சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை சந்தித்து விரிவாகப் பேசினோம்.
இந்த சந்திப்பின் போது, நீதிபதியின் தீர்ப்பில் உள்ள பிழைகள் உள்ளிட்டவை சுட்டிக் காட்டப்பட்டன.
மேலும் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, பிற மதங்களில் இருந்து இஸ்லாத்தை தழுவுபவர்களுக்கான பிசிஎம் (BCM) சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையையும், இடஒதுக்கீட்டு உரிமையையும் சட்டப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது.
அந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்ட அமைச்சர், இது குறித்து முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்” என தெரிவித்தார்.
பக்ரீத் பண்டிகைக்கு குர்பானி கொடுப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது குறித்து பேசுகையில், “கடந்த பக்ரீத் பண்டிகையின் போது, சென்னை மற்றும் மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளை உத்தரவுகளின் அடிப்படையில், கால்நடைகளைக் குர்பானி கொடுக்கும் சடங்குகளுக்கு அதிகாரிகள் பல இடங்களில் தடை விதித்துச் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினர். இந்தத் தீர்ப்புக்கு எதிராகவும் தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது. அது குறித்தும் ஓரிரு நாட்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும், சாதி மற்றும் மதம் சார்ந்த எந்தவொரு வழக்கையும், நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் விசாரிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
மேலும் பேசிய எம்.எல்.ஏ தமிமுன் அன்சாரி, “சிதம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஒரு புதிய சட்டக் கல்லூரியைத் தொடங்க வேண்டும். வரும் பட்ஜெட்டில் இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. தொகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான இதனைப் பரிசீலிப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்” என தெரிவித்தார்.