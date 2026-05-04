சிதம்பரம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சிதம்பரம் தொகுதியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் தமிமுன் அன்சாரி, அதிமுகவின் பாண்டியன், நாதக-வின் தமிழ், தவெக-வில் நெடுஞ்செழியன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 3:51 AM IST
சிதம்பரம்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், சிதம்பரம், பண்ருட்டி உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. உலக புகழ் பெற்ற நடராஜர் கோயில், பிச்சாவரம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஒன்றிணைந்த சுற்றுலா மற்றும் கல்வி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகராக உள்ளது. மேலும் காவிரி டெல்டா பகுதியில் சிதம்பரம் அமைந்துள்ளதால் வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் பொதுமக்கள் திரளாக வந்து வாக்களித்தனர். சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,13,561 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,17,645 பெண் வாக்காளர்களும், 29 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,31,236 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் சிதம்பரத்தில் 11 ஆண் வேட்பாளர்கள் மட்டுமே போட்டியிட்டனர்.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், சிதம்பரம் தொகுதியில் 83.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 73.17 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த தொகுதி வன்னியர்கள் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாக உள்ளது.
இந்த தேர்தலில் சிதம்பரம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் தமிமுன் அன்சாரி, அதிமுக சார்பில் பாண்டியன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தமிழ், தவெக சார்பில் நெடுஞ்செழியன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்.
பொதுத் தொகுதியாக உள்ள சிதம்பரத்தில் கடந்த இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பில் பாண்டியன் வெற்றி பெற்றார். இம்முறை திமுக வெற்றி பெற தீவிர தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் பாண்டியன் 15 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இம்முறை யார் வென்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் குறைவாக இருக்கும் என தெரிகிறது.
16 முறை சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ள இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் 5, அதிமுக 5, திமுக 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 4 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியே இந்த தொகுதியை கைப்பற்றியுள்ளது. சிதம்பரம் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக கூட்டணி கட்சி பேட்பாளர் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் நிலையில், இம்முறையும் அதிமுக வெற்றி பெறும் சூழல் உள்ளது.
|சிதம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|கே.ஏ. பாண்டியன்
|அதிமுக
|2016
|கே.ஏ. பாண்டியன்
|சிபிஐ
|2011
|பாலகிருஷ்ணன்
|அதிமுக