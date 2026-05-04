தளி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தளி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் சிபிஐ சார்பில் ராமச்சந்திரன், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவின் டாக்டர். நாகேஷ் குமார், தவெகவின் சுரேஷ், நாதகவின் நரசிம்ம ரெட்டி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:21 AM IST
தளி (கிருஷ்ணகிரி): ‘லிட்டில் இங்கிலாந்து’ என்று அழைக்கப்படுகிற தளி தொகுதியில் இந்த தேர்தல் யாருக்கு சாதகமான முடிவை கொடுக்கப்போகிறது? ஓர் பார்வை
2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், இம்முறை 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என இம்முறை 4 முனை போட்டியாக அமைந்தது. அதில், முன்னேப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை இளைஞர்கள் பலர் தேர்தலில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினர்.
எப்போதும் வெயில் அதிகம் காணப்படுகிற மதிய நேரங்களில் வாக்குபதிவு சற்று குறைவாக இருக்கும். ஆனால், இம்முறை வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் அனைவரும் வரிசையில் நின்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர். அதனால் தேர்தல் முடிவுகள் மீதும் எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது.
‘லிட்டில் இங்கிலாந்து’ என்று அழைக்கப்படுகிற கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் தளி தொகுதியில் மக்கள் தீர்ப்பு என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரு அருகே உள்ள ஆனேக்கல், தருமபுரி மாவட்டத்தின் பாலக்கோடு தொகுதி ஆகியவற்றை எல்லையாக கொண்டிருக்கிறது தளி தொகுதி. இங்கு தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் பேசும் மக்கள் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர்.
1977ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 11 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 4 முறை காங்கிரஸும், 3 முறை இந்திய கம்யூனிஸ்டும், திமுக, பாஜக, ஜனதா தளம் மற்றும் சுயேச்சை கட்சிகள் தலா ஒருமுறை வெற்றிபெற்றுள்ளன.
இந்த முறை திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள சிபிஐக்கு இத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சி சார்பில் ராமச்சந்திரன் போட்டியிட்டார். அதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டாக்டர். நாகேஷ் குமார் போட்டியிட்டார். தவெக சார்பில் சுரேஷ் என்பவரும், நாதக சார்பில் நரசிம்ம ரெட்டி என்பவரும் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
2,35,985 வாக்காளர்கள் உள்ள இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 10 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், 85.78% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் சிபிஐ ராமச்சந்திரன் 62.18% வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்ற நிலையில், இந்த முறையும் அவருக்கே தொகுதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஒய். பிரகாஷும், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் சிபிஐ சார்பில் போட்டியிட்ட ராமச்சந்திரனும் வெற்றி பெற்றனர்.
|தளி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ராமச்சந்திரன்
|சிபிஐ
|2016
|ஒய். பிரகாஷ்
|திமுக
|2011
|ராமச்சந்திரன்
|சிபிஐ