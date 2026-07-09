அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக உள்ளோம்: தளவாய் சுந்தரம் 'பளிச்'
"குதிரை பேர புகாரை ஆளுநரிடம் நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம். புகார் அளிப்பதுதான் எங்கள் வேலை. பதிலை அவர்கள்தான் கூற வேண்டும்" என தளவாய் சுந்தரம் தெரிவித்தார்.
Published : July 9, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதாக அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், மூத்த தலைவருமான தளவாய் சுந்தரம் தெரிவித்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜே.சி. டி. பிரபாகரை பார்ப்பதற்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோர் வருகை புரிந்தனர்.
நீண்டநேரம் ஆகியும் சபாநாயகர் தலைமைச் செயலகம் வராததால், சட்டப்பேரவை செயலாளர் சாந்தியை சந்தித்து மனு அளித்தனர். தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை தளவாய் சுந்தரம் சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், அதிமுக சட்டமன்ற குழு தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமைச் செயலக அறையை சீர் செய்ய வேண்டும் என்று பேரவை தலைவரிடம் ஏற்கனவே மனு அளித்திருந்தோம்.
இந்நிலையில், இன்று சட்டப்பேரவை செயலாளர் சந்தித்து அது குறித்து கேட்டறிந்தோம். நாளைய தினம் அறை சீர் செய்யப்படும் என அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்" எனக் கூறினார்.
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தொடர்ந்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்று வரும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்து வருகிறார்களே என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த தளவாய் சுந்தரம், "இதுகுறித்து எங்கள் பொதுச் செயலாளர் ஏற்கனவே பதில் அளித்து விட்டார்" என்றார்.
பின்னர், ஆளுநர் மாளிகையில் குதிரை பேரம் தொடர்பாக அதிமுக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டதன் தற்போதைய நிலை என்ன? என நிருபர்கள் கேட்டனர். அதற்கு, "புகார் அளிப்பதுதான் எங்களுடைய வேலை. பதிலை அவர்கள் தான் அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "அதிமுகவில் உள்ள 41 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தற்போது ஒற்றுமையாகதான் இருக்கிறோம். விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் எங்கள் எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வருவார்கள்" என தளவாய் சுந்தரம் பதிலளித்தார்.
முன்னதாக, தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்களான மரகதம் குமாரவேல், ஜெயக்குமார், சத்தியபாமா ஆகியோர் தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்து, சபாநாயகரிடம் விளக்கம் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.