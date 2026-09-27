தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் துவக்க விழா: முதல்வர் விஜய்யின் மதுரை பயணம் முழு விவரம்
முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு முதன்முறையாக விஜய், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொள்கிறார்.
Published : September 27, 2026 at 9:04 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், மதுரைக்கு நாளை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் உள்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை (செப்.28) மதுரைக்கு செல்கிறார். முதலமைச்சரின் மதுரை சுற்றுப்பயணம் விவரங்கள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை வரவேற்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் நாளை (செப்.28) காலை 11.00 மணியளவில் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு வருகை வருகிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு உற்சாக வரவேற்பை அளிக்கும் வகையில் மதுரை விமான நிலையம், அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, காந்தி அருங்காட்சியகம் மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தவெக சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம்
நாளை (செப்.28) நண்பகல் 12.30 மணியளவில் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். அத்துடன், குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தையும் அணிவிக்கவுள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் 'தங்க மோதிரம்' வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூன் 22- ஆம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகள், இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவர். இந்த திட்டத்திற்காக நடப்பாண்டில் ரூபாய் 755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகம் திறப்பு
மதுரை மாவட்டம், ஆழ்வார்புரம், ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் உள்ள காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் சுமார் ரூபாய் 10.25 கோடி செலவில் நவீன தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுதந்திரப் போராட்ட வரலாறு, மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாறு, காந்தியின் தமிழ்நாட்டு பயணம் உள்ளிட்ட தகவல்களை தொடுதிரை தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் புதிய காட்சியமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை நாளை (செப்.28) மதியம் 01.00 மணியளவில் திறந்து வைக்கும் முதலமைச்சர் விஜய், அருங்காட்சியகத்தையும் பார்வையிடுகிறார். அதேபோல், அருங்காட்சியகம் நாளை முதல் மீண்டும் மக்கள் பார்வைக்காகத் திறக்கப்படவுள்ளது.
மீனாட்சி அம்மனைத் தரிசிக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்
17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த செப்.17- ஆம் தேதி அன்று உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் மஹா கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதையடுத்து, நாளை (செப்.28) மாலை 04.00 மணியளவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு வருகைத் தரும் முதலமைச்சருக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பூரணக் கும்ப மரியாதை வழங்கப்படவுள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயிலுக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், மீனாட்சி அம்மனை வழிபாடு செய்கிறார். பின்னர், திருக்கோயிலைச் சுற்றிப் பார்க்கிறார். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பிரசாதமும் வழங்கப்படவுள்ளது. விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக செல்லும் முதல் திருக்கோயில் இது.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு கர்நாடகா மாநிலம், கொல்லூர் மூகாம்பிகை அம்மன் திருக்கோயிலில் முதலமைச்சர் விஜய் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் வருகையை முன்னிட்டு மதுரை மாநகரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மதுரை விமான நிலையம் முதல் கோரிப்பாளையம், தல்லாகுளம், தமுக்கம், மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் வரையில் 2,500 காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
மதுரை மாநகரில் நாளை (செப்.28) ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதித்து ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார். மாநகரில் சாலைப் பணிகள், தூய்மைப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேபோல், முதலமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறை உயரதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மீண்டும் சென்னை புறப்படும் முதலமைச்சர் விஜய்
மதுரையில் நடைபெறும் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்ற பின் நாளை (செப்.28) மாலையோ அல்லது இரவோ முதலமைச்சர் விஜய் மீண்டும் சென்னை திரும்புவார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.