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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்டம்பர் 28-இல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்காக முதல் தவணையாக 1 லட்சத்து 28 ஆயிரம் தங்க மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 9:09 AM IST

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சென்னை: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் வருகிற செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதியன்று தொடங்கி வைக்கிறார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நேற்று (செப்டம்பர் 18) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத் தொடக்கம் மற்றும் செயல்படுத்துதல் தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதற்கு முன்னதாக கர்ப்பிணிகளுக்கு நிதியுதவி, இலவச பிரசவம் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கான பராமரிப்பு சேவைகள், அவசர மகப்பேறு சிகிச்சை, ஊட்டச்சத்து அளித்தல், பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையைத் திட்டமிடும் முறை, கர்ப்பிணி மற்றும் குழந்தைகள் கூட்டுக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு மென்பொருள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் வெற்றித் தமிழகம் தொலைநோக்குத் திட்டத்தின்படி, அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் “தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்” என்ற திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், 2026 ஜூன் 22 முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்று இதற்கான அரசாணை கடந்த ஜூன் 23-ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் 7.80 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அவற்றில் 99.9 சதவீத பிரசவங்கள் மருத்துவமனைகளில் நடைபெறுகின்றன என்று தேசிய குடும்ப நலக் கணக்கெடுப்பில் பதிவாகியுள்ளது. இவற்றில் 4.20 லட்சம் பிரசவங்கள் அதாவது 59 சதவீத பிரசவங்கள் அரசு மருத்துவமனைகளில் நிகழ்கின்றன. அதில் 90 சதவீதம் சீமாங் மையங்களில் நடைபெறுகின்றன என பொது சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கிராம் எடை கொண்ட தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்றும், அதற்கான தனித்துவமான வரிசை எண்ணும், சேதப்படுத்த முடியாத பாதுகாப்புப் பெட்டகமும் வழங்கப்படும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டு, இத்திட்டத்திற்கான முதல் தவணையாக 1 லட்சத்து 28 ஆயிரம் தங்க மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, “தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை” முதலமைச்சர் விஜய் வருகிற செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் என்று தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த ஜூன் 22 முதல் திட்டம் தொடங்கப்படும் நாளான செப்டம்பர் 28 வரை பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 107 மையங்களில் தினமும் 100 குழந்தைகள் வீதம் வருகிற செப்டம்பர் 28 முதல் இந்த தங்க மோதிரங்களை வழங்க உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

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இத்திட்டம் தொடங்கப்படும் நாளில் இருந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பும்போது தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்றும் இந்த ஆய்வு கூட்டத்தின் வாயிலாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில், மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் சாய்குமார், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

THAIMAMAN GOLD RING SCHEME
CM VIJAY LAUNCH
TN GOVERNMENT
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
THAIMAMAN GOLD RING SCHEME LAUNCH

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