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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: இரண்டு முறை நடந்த அரசு நிகழ்ச்சி - தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பு

ஒரே அரசு நிகழ்ச்சி இரண்டு முறை தொடங்கி வைக்கப்பட்ட விவகாரம், ஆரணி தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்த போளூர் தவெக எம்எல்ஏ அபிஷேக்
குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்த போளூர் தவெக எம்எல்ஏ அபிஷேக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 11:05 PM IST

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திருவண்ணாமலை: ஆரணியில் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' வழங்கும் அரசு நிகழ்ச்சி இரண்டு முறை நடைபெற்றது தவெகவினர் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே நிகழ்ச்சிக்காக அரசு அதிகாரிகள் இருமுறை அழைக்கப்பட்டதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்ததைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்தந்த மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர்கள், ஆட்சியர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அந்த திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கு 'தங்க மோதிரம்' வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 25 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அரசு அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் தவெக, கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த நிலையில், ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சிவா, மருத்துவ அலுவலர் மதிமணவாளன் ஆகியோர் முன்னிலையில், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் சத்யா தலைமையிலான கட்சியினர் காலை 11.00 மணியளவில் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மற்றொரு அணியினரான போளூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அபிஷேக் தலைமையில் மீண்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அதே வருவாய் கோட்டாட்சியர் சிவா மற்றும் மருத்துவ அலுவலர் மதிமணவாளன் ஆகியோர் மீண்டும் அழைக்கப்பட்டு, அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி அதே நிகழ்ச்சி இரண்டாவது முறையாகத் தொடங்கி வைக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

ஒரே அரசு திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி இரு அணிகளாகப் பிரிந்து இரண்டு முறை தொடங்கி வைக்கப்பட்ட சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்திலும், பொதுமக்கள் மத்தியிலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசு சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் கட்சி நிர்வாகிகளுக்குள் நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் கோஷ்டி பூசல் வெளிப்படுவது தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.

மேலும், ஒரே நிகழ்ச்சிக்காக அரசு அதிகாரிகள் இருமுறை அழைக்கப்பட்டு, வெவ்வேறு அணிகளின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் அரசு அதிகாரிகளும் அலைக்கழிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஒரே அரசு நிகழ்ச்சி இரண்டு முறை தொடங்கி வைக்கப்பட்ட விவகாரம், தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பு
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
இரண்டு முறை நடந்த அரசு நிகழ்ச்சி
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