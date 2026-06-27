கரூரில் ஜவுளி பரிசோதனை மையம் அமைக்கப்படும் - மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் வாக்குறுதி
திருப்பூர், கரூர் மாவட்டங்களில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஜவுளி ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது நாட்டுக்கே பெருமை அளிப்பதாக மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்தார்.
Published : June 27, 2026 at 11:00 PM IST
கரூர்: ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், கரூரில் விரைவில் ஜவுளி பரிசோதனை மற்றும் சான்றளிப்பு மையம் (Textile testing and certification centre) அமைக்கப்படும் என்று மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கூறியுள்ளார்.
கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் பொன்விழா கொண்டாட்டம் அச்சங்கத்தின் கௌரவ தலைவர் அட்லஸ் எம். நாச்சிமுத்து மற்றும் தலைவர் பி. கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் இன்று (ஜூன் 27) கரூர் அட்லஸ் திரையரங்கில் நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கலந்துக் கொண்டார். அவர் கூட்டத்தில் பேசியதாவது, "கரூர் தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி தலைநகரம் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் முக்கிய ஜவுளி மையங்களில் ஒன்றாகும். இது சுமார் 7 லட்சம் பேருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது.
தற்போது, ஜவுளி பரிசோதனை மற்றும் சான்றளிப்புக்காக, கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் திருப்பூர் அல்லது குருகிராமிற்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. அத்தகைய பரிசோதனை மற்றும் சான்றளிப்பு வசதி விரைவில் கரூரிலேயே அமைக்கப்படும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன்.
தமிழகத்தில் இருந்து குறிப்பாக திருப்பூர், கரூர் மாவட்டங்களில் இருந்து ஜவுளி ஏற்றுமதி வெளிநாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது நாட்டுக்கே பெருமை அளிக்கிறது. விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக ஜவுளி தொழில் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரத்தை வழங்கி வருகிறது. ஒரு நாடு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பெண்களின் பொருளாதாரத் தன்னிறைவு மிக அவசியம். இதனால்தான் பிரதமர் மோடி, பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார்.
இந்திய நாட்டின் உற்பத்தி பொருட்கள் உலக அளவில் மிகப்பெரிய சந்தையைக் கொண்டுள்ளது. அதில், ஜவுளி உற்பத்தி பொருட்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி மற்றும் அவரது காங்கிரஸ் கட்சி, முந்தைய அரசாங்கத்திலும் இருந்தனர், இப்போது ஆளும் தவெக அரசாங்கத்திலும் இருக்கிறார்கள். ஆகையால், எனக்கு மத்திய அமைச்சராக வேலை குறைவு" என நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார்.
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பின்னர், கரூர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன் துறையின் 'விஷன் 2030' (Vision 2030) திட்டவரைவை விளக்கினார்.
அவர் பேசுகையில், "இத்துறை குறுகிய காலத்தில் ரூ. 10 ஆயிரம் கோடி மொத்த உற்பத்தி மதிப்பை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பாரம்பரிய ஜவுளி ஏற்றுமதி ரூ. 7 ஆயிரம் கோடியில் இருந்து ரூ. 12 ஆயிரம் கோடியாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என தெரிவித்தார்.
இந்த விழாவில், பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சி. விஜயலட்சுமி, கைத்தறித்துறை அமைச்சர் எம். விஜய்பாலாஜி, கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி, கிருஷ்ணராயபுரம் தவெக எம்எல்ஏ சத்யா மற்றும் துறை சார்ந்த மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.