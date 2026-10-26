டிசம்பர் 20இல் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு; நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சிறப்பு டெட் தேர்வை எழுதலாம்.
Published : October 26, 2026 at 6:37 PM IST
சென்னை: பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட சிறப்பு டெட் தேர்வு அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் கட்டாயம் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (டெட்) தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு டெட் தேர்வை தமிழ்நாடு அரசு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தி வருகிறது.
முதற்கட்டத் தேர்வு கடந்த ஜூலை மாதம் நடத்தப்பட்டு, சமீபத்தில் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது டிசம்பர் மாதத்தின் இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு நடத்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு 2026
இத்தேர்வை எழுத ஆசிரியர்கள் https://www.trb.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் நாளை (அக்.27) முதல் தொடங்கி நவம்பர் 19 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்ய டிசம்பர் 20 முதல் 22 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் இத்தேர்வை எழுதலாம்?
அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் இத்தேர்வை எழுதலாம். விண்ணப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் 01.09.2025 தேதிக்கு முன்னர் ஆசிரியர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
டிசம்பர் 20இல் தேர்வு
இரண்டு தாள்கள் கொண்ட டெட் தேர்வு டிசம்பர் 20ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முதல் தாள் பிற்பகலிலும், இரண்டாம் தாள் காலையிலும் நடத்தப்படவுள்ளது. இத்தேர்வில் இரண்டு தாள்களும் 150 வினாக்கள் கொண்டு 150 மதிப்பெண்களுக்கு 3 மணி நேரம் நடைபெறும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தேர்வை எழுதலாம்.
இதில் தகுதிப் பெற குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத (90 மதிப்பெண்கள்) மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். பிசி, பிசிஎம், எம்பிசி, டிஎன்சி பிரிவினர் 50 சதவீதம் (75 மதிப்பெண்கள்) பெற வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் 40 சதவீதம் (60 மதிப்பெண்கள்) பெற வேண்டும்.
இத்தேர்வுக்கு கட்டணமாக ரூ. 600 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ. 300 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கூடுதல் விவரங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
1.10 லட்சம் ஆசிரியர் தகுதிப் பெற காத்திருப்பு
கடந்த ஜூலை 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதல் தாள் தேர்வை 59,535 பேர் எழுதிய நிலையில், அதில் 47,682 பேர், அதாவது 80.8 சதவீதம் பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். அதே போன்று, ஜூலை 5ஆம் தேதி நடைபெற்ற இரண்டாம் தாள் தேர்வை 1,60,929 பேர் எழுதிய நிலையில், அதில் 61,153 பேர், அதாவது 38.3 விழுக்காடினர் மட்டுமே தகுதி பெற்றுள்ளனர். தற்பொழுது சுமார் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரம் ஆசிரியர்கள் தகுதித் தேர்வில் தகுதிப்பெற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடதக்கது.