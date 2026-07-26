ETV Bharat / state

ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் காலவரம்பு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு

இதன் மூலம் ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் செயல்பாட்டு காலம் மேலும் நான்கு மாதங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் காலவரம்பு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீட்டுள்ளது.

கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், மாவட்ட ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளின் நிதி நிலையை ஆய்வு செய்து, மாநில அரசுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் காலவரம்பை 31 டிசம்பர் 2026 வரை நீட்டித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக நிதித்துறை சார்பில், அரசாணை (நிலை) எண் 139 வெளியிடப்பட்டதுடன், தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு அரசிதழிலும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, 2025 மே 28 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட நிதித்துறையின் முந்தைய அரசிதழ் அறிவிக்கையில் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசாணையின்படி, முந்தைய அறிவிப்பில் இடம்பெற்றிருந்த 31 ஆகஸ்ட் 2026 என்ற காலக்கெடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து இடங்களிலும், 31 டிசம்பர் 2026 என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் செயல்பாட்டு காலம் மேலும் நான்கு மாதங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதிக் குழு கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், மாவட்ட ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளின் வருவாய், செலவினம், நிதி ஆதாரங்கள், நிதி பகிர்வு உள்ளிட்ட அம்சங்களை ஆய்வு செய்து, மாநில அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இடையேயான நிதிப் பகிர்வு தொடர்பாக பரிந்துரைகளை வழங்கும் முக்கிய பொறுப்பை வகிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: தென் மண்டல கவுன்சிலுக்கான தமிழ்நாடு குழு அமைப்பு; யார் யாரெல்லாம் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்?

கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி நிலையை விரிவாக ஆய்வு செய்து, தேவையான தகவல்களை சேகரித்து, விரிவான பரிந்துரைகளை அரசிடம் சமர்ப்பிக்க நிதிக் குழுவுக்கு கூடுதல் அவகாசம் கிடைத்துள்ளது. இந்த அரசாணை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரின் உத்தரவுடன் தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் அறிவித்துள்ளார்.

தென்மண்டலக் கவுன்சில்

தென்மண்டலக் கவுன்சிலுக்கான தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதிகளாக முதலமைச்சர் விஜய், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, தற்போது 7 ஆவது மாநில நிதிக் குழுவின் காலவரம்பு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

நிதி குழுவின் கால வரம்பு நீட்டிப்பு
TAMIL NADU GOVERNMENT ORDER
TN GO
SEVENTH STATE FINANCE COMMISSION
FINANCE COMMISSION EXTENDED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.