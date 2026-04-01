சீட் பெறுவதில் இருந்த வேகம் வேட்பாளர் அறிவிப்பில் இல்லை; காங்கிரஸ் உத்தேச வேட்பாளர் பட்டியல் - பிரத்யேக தகவல்

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வழங்கிய பட்டியலில் ராகுல் காந்திக்கும் முழுமையான திருப்தி இல்லை என்றும், அதன் காரணமாகவே வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 10:35 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 10:47 PM IST

By பாண்டியராஜ்.ப

தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் சூறாவளி பிரச்சாரத்தை தொடங்கி விட்ட நிலையில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் வேட்பாளர்களைக்கூட அறிவிக்காமல் உள்ளது. இதற்கான காரணம் என்ன? தேர்தலில் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு? வழங்கப்படும் என்பது பற்றிய பிரத்யேக தகவல்களை காணலாம்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் 20-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் நிலையில், கூட்டணியில் உள்ள பெரிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகு நேரடியாகவும் திரைமறைவிலும் நடைபெற்ற பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்னர், திமுக உடனான தொகுதி பங்கீட்டை கடந்த மார்ச் 4-ஆம் தேதி உறுதி செய்த காங்கிரஸ் கமிட்டி, கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட 25 தொகுதிகளைவிட 3 இடங்கள் அதிகமாகப் பெற்று தனது தொகுதி பேர வலிமையை நிலைநாட்டியது.

கூட்டணி கட்சியினர் அதிருப்தி

திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் 21 கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் நிலையில், கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை அடையாளம் கண்டு ஒதுக்கீடு செய்து, திமுக தலைமை பிரச்சாரத்தையும் தொடங்கி விட்டது. வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 30ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அன்றைய தினமே தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்து விட்டு, மறுநாளே திருவாரூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். அடுத்தடுத்து கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் தங்கள் தேர்தல் பிரச்சார திட்டங்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

ஆனால் கூட்டணியில் உள்ள பெரிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி தொகுதிப் பங்கீட்டில் கறார் காட்டி 28 இடங்களைப் பெற்றது. இருப்பினும் தொகுதியை பெறுவதில் காட்டிய ஆர்வத்தையும், வேகத்தையும் வேட்பாளர் அறிவிப்பில் காட்டவில்லை என்று திமுக கூட்டணி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் முணுமுணுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

வேட்பாளர் இல்லாமல் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர்

திருவாரூரில் செவ்வாய்க்கிழமை தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று காலை திருச்சி உழவர் சந்தை பகுதியில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு சேகரித்தார். குறிப்பாக, அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உட்பட திமுகவின் வேட்பாளர்களுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்ட அவர், காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் துறையூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படாதததால், 'கை' சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

ராகுல் காந்தியால் தாமதம்?

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றதாலும், ராகுல் காந்தியின் கேரள தேர்தல் பிரச்சாரம் காரணமாகவும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வு தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்பட்டது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் மூத்த தலைவர்கள் ஆலோசனை செய்து தமிழக வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிக்க உள்ளார்கள் என்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பே தகவல் வெளியானது. தற்போது, ராகுல் காந்தி மீண்டும் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றதால் வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்வதில் தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தாமதத்திற்கான காரணம்

காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேர்வுக் குழு மற்றும் டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமையிடம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சமர்ப்பித்துள்ள வேட்பாளர் பட்டியல் ஒரு தலைபட்சமானது என்றும், காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைப்பு ரீதியாக பணியாற்ற கூடியவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இல்லை எனக்கூறி தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி தூக்கியதாகவும் தகவல் வெளியானது.

குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி, கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மேலிட பொறுப்பாளர்கள் கிரிஷ் ஜோடங்கர் மற்றும் தியோ சிங் ஆகியோரிடம் இது தொடர்பாக புகார் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த புகார்களை ராகுல் காந்தி மற்றும் கார்கே ஆகியோரிடமும் தமிழ்நாடு மேலிட பொறுப்பாளர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மற்றொரு புறம், செல்வப்பெருந்தகை வழங்கிய பட்டியலில் ராகுல் காந்திக்கும் முழுமையான திருப்தி இல்லை என்றும், அதன் காரணமாகவே வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வேட்புமனு தாக்கலுக்கு மூன்று நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம்

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் 30-ஆம் தேதி தொடங்கினாலும், தொடர் அரசு விடுமுறை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காரணமாக, வியாழக்கிழமை (ஏப்.2), சனிக்கிழமை (ஏப்.4) மற்றும் திங்கட்கிழமை (ஏப்.6) ஆகிய 3 நாட்கள் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய முடியும்.

சனிக்கிழமை யாரும் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய வாய்ப்பு இல்லை என்பதால், ஏப்ரல் 2 மற்றும் ஏப்ரல் 6 என இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் பட்டியல் நாளை வெளியாகும் பட்சத்தில், நாளையே வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்பு மனுவை தயார் செய்து தாக்கல் செய்தால், அதில் பல்வேறு குளறுபடிகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

நாளை முக்கிய ஆலோசனை

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி அஸ்ஸாம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு இரவு டெல்லி திரும்புவதாகவும், இன்றிரவு அல்லது வியாழக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு சோனியா காந்தி, கார்கே, மேலிடப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதன்பிறகு வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, விரைவில் பட்டியல் வெளியாகும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் உத்தேச பட்டியல்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற 18 தொகுதிகளில் தென்காசி, விருத்தாச்சலம் ஆகிய 2 தொகுதிகள் தவிர்த்து, 16 தொகுதிகள் மற்றும் கூடுதலாக 12 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட இருக்கும் வேட்பாளர்களின் பிரத்யேக உத்தேச பட்டியல்..

1. பொன்னேரி (தனி) - துரை சந்திரசேகர்
(அல்லது) ரஞ்சன்குமார்

2. திருப்பெரும்புதூர் (தனி) - செல்வப்பெருந்தகை

3. சோளிங்கர் - முனிரத்தினம் (அ) அறிவழகன்

4. உதகமண்டலம் - கணேஷ் குமார் (அ) பிரியா கஸ்மிகர்

5. ஈரோடு கிழக்கு - கோபிநாத்

6. அறந்தாங்கி - எஸ்.டி.ராமச்சந்திரன்

7. கடலூர் - A.S.சந்திர சேகர்

8. மயிலாடுதுறை - ஜமால் யூனுஸ் (அ) முகமது ஹசினா சையத்

9. காரைக்குடி - மாங்குடி

10. சிவகாசி - ஏ.எம்.எஸ்.ஜி.அசோகன்.

11. திருவாடனை -R.M.கருமாணிக்கம்

12. திருவைகுண்டம் - ஊர்வசி எஸ்.அமிர்தராஜ்

13. நாங்குநேரி - ரூபி. ஆர்.மனோகரன்

14. குளச்சல் - ஜே.ஜி.பிரின்ஸ் (அ) லாரன்ஸ்

15. விளவங்கோடு - தாரகை கத்பர்ட்

16. கிள்ளியூர் - எஸ்.ராஜேஷ்குமார்

17. வேளச்சேரி - JMH அசன் மௌலானா

18. ஊத்தங்கரை (தனி) - குப்புசாமி,

19. துறையூர் (தனி) - எம்.லெனின் பிரசாத்

20. கவுண்டம்பாளையம் - சூர்யபிரகாஷ்

21. ஆத்தூர் (தனி) - அர்த்தனாரி

22. பென்னாகரம் - ஜி.கே.எம்.தமிழ்க்குமரன்

23. சிங்காநல்லூர் - மயூரா ஜெயக்குமார் (அ) ஸ்ரீநிதி

24. அம்பாசமுத்திரம் - வி.பி.துரை

25. கிருஷ்ணகிரி - டாக்டர் செல்லகுமார்

26. உசிலம்பட்டி - S.O.R.இளங்கோவன்.

27. சங்கரன்கோவில் - பாக்கியராஜ் (அ) சிவசுப்பிரமணி

28. மேலூர் - CR. சுந்தராஜன் (அ) நித்யபிரியா

ஆகியோருக்கு சீட் உறுதி செய்யப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

