ETV Bharat / state

4 வயது சிறுமி உயிரிழந்த விவகாரம்: இருவர் கைதானதை அடுத்து உடலை பெற்ற உறவினர்கள்

வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்ற சிறுமி மாலை வீட்டுக்கு திரும்பவில்லை. மாறாக அவர் இறந்த தகவலே அவரின் குடும்பத்தாருக்கு கிடைத்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தென்காசி: பள்ளி வளாகத்தில் கார் மோதி 4 வயது சிறுமி உயிரிழந்த விகாரத்தில் இரண்டு பேர் கைதானதைத் தொடர்ந்து சிறுமியின் உடலை உறவினர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.

தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள நெற்கட்டும்செவலைச் சேர்ந்தவர்கள் மாரிசாமி -வேலுமயில் தம்பதியினர். இவர்களுக்கு 4 வயதில் சிவயாழினி எனும் பெண் குழந்தை இருந்தார். அவர் புளியங்குடி சிந்தாமணியில் உள்ள தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் யுகேஜி பயின்று வந்தார்.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 24) வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்ற சிறுமி அன்று மாலை வீட்டுக்கு திரும்பவில்லை. மாறாக அவர் இறந்த தகவலே சிறுமியின் குடும்பத்தாருக்கு கிடைத்தது. பள்ளி வளாகத்தில் புகுந்த கார் மோதியதில் படுகாயமடைந்த அச்சிறுமி அங்கேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

கார் திரும்பும்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளி வளாகத்தில் நுழைந்திருக்கின்றது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக சிறுமி மீதும் அந்த கார் மோதியிருக்கின்றது. விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், சிறுமியின் இறப்பு குறித்து பள்ளி நிர்வாகம் உடனடியாக குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல், அலட்சியமாக இருந்ததக் கூறி பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களின் புகைப்படம்
கைது செய்யப்பட்டவர்களின் புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், செங்கோட்டை - கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மிகப் பெரிய அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனிடையே சிறுமியின் உடல் நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல் துறையினர் சிசிடிவி ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட உறவினரிடம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மாதவன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். அப்போது, அவரிடம் இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமானவர்களை உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் என சிறுமியின் உறவினர் சார்பில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. இந்த சூழலிலேயே காவல்துறையினர் காரை ஓட்டி வந்த முள்ளிகுளத்தை சேர்ந்த ராம்காந்த் மற்றும் இலஞ்சியைச் சேர்ந்த செந்தில் ராஜா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.

இருவரையும் கைது செய்ததைத் தொடர்ந்து, பெற்றோருடனும், உறவினர்களிடமும் காவல்துறையினர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட்ட உறவினர்கள், இன்று (மார்ச் 26) சிறுமியின் உடலையும் பெற்றுக் கொண்டனர்.

இந்த போராட்டத்தால் கொல்லம் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 20 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதேவேளையில், போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன.

TAGGED:

ARREST
CAR ACCIDENT
TENKASI SCHOOL GIRL DIED INCIDENT
கார் மோதி சிறுமி பலி
TENKASI SCHOOL CHILDREN DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.