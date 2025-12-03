தென்காசியில் பட்டப்பகலில் அரசு வழக்கறிஞர் வெட்டிக் கொலை
தென்காசியில் அரசு வழக்கறிஞர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், திமுக அரசின் முகமூடியை கிழித்தெறிந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : December 3, 2025 at 9:46 PM IST
தென்காசி: அரசு வழக்கறிஞர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தென்காசியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வந்தவர் முத்துக்குமாரசாமி. இந்நிலையில், இன்று காலை வழக்கம் போல நடுபல்க் சிக்னல் அருகே உள்ள தனது அலுவலகத்திற்கு அவர் சென்றுள்ளார். அப்போது திடீரென அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்த இரண்டு பேர், அரிவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் முத்துக்குமாரசாமியை சரமாரியாக வெட்டினர்.
இதனை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் அங்கு வருவதற்குள், மர்ம நபர்கள் தப்பியோடி விட்டனர். தகவலறிந்து வந்த போலீசார், உடனடியாக அங்கு சென்று உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் போராடிக் கொண்டிருந்த முத்துக்குமாரசாமியை மீட்டு தென்காசி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்தனர். ஆனால், அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள், தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு முன்பு திரண்டனர். வழக்கறிஞர்களுக்கு பாதுகாப்பு கோரியும், முத்துக்குமாரசாமியை கொலை செய்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் அவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, அங்கு வந்த தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், வழக்கறிஞர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். குற்றவாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்படுவார்கள் என அவர் உத்தரவாதம் அளித்ததால், போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. பட்டப்பகலில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தென்காசி மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அரசு வழக்கறிஞர் முத்துக்குமாரசாமியின் கொடூரக் கொலை தமிழக மக்களை உலுக்கியுள்ளது. பட்டப்பகலில் ஒரு வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்துக்கு மர்மநபர்கள் வந்து அவரை ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்துள்ளனர். இதை பார்க்கும் போது இது என்ன தமிழ்நாடா? அல்லது எந்தவித பயமும் இல்லாமல் கொலைகள் நடக்கும் வேறு ஏதேனும் இடமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் திமுக அரசின் சட்டம் - ஒழுங்கு முகமூடியை கிழித்தெறிந்துள்ளது. ஸ்டாலின் மாடல் திமுக அரசின் கீழ், மிக மோசமான குற்றங்களில் நம்பர் ஒன் இடத்தை தமிழகம் பெற்றிருக்கிறது. இதுதான் செயல்படாத முதலமைச்சரின் சாதனை.
சாலையிலும், நீதிமன்றங்களிலும் கொலைகள் நடக்கின்றன, முதியவர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவுகிறது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, அரசு மருத்துவர்களும், அரசு வழக்கறிஞர்களும் அச்சத்தில் இருக்கின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் நேர்மையான விசாரணை நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.