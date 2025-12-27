'ஒரே அகாடமியில் 280 அக்னிபாத் வீரர்கள்' நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்த முன்னாள் ராணுவ வீரர்; சாத்தியமானது எப்படி?
எனது மகன் இறந்து போனால் என்ன? தனது அகாடமியில் பயிற்சி எடுக்கும் 450 பேரும் எனது குழந்தைகள் தான் என்று எண்ணி ஓடி கொண்டிருக்கிறேன் என தெரிவித்தார் சிவன் மாரி.
“இன்றைய காலகட்டத்தில் வேலைக்காக பலரும் பணம் கொடுத்து ஏமாறுகின்றனர். ஆகையால், அடித்தட்டில் உள்ள இளைஞர்களை உயர்த்த வேண்டும் என்ற லட்சியத்திலும், உண்மையாக பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் ராணுவத்தில் விருப்ப ஓய்வு பெற்றேன்” - சிவன் மாரி
தமிழகத்தின் கடைக்கோடி மாவட்டங்களில் ஒன்றான தென்காசி, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள விவசாய பகுதியாகும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து சமீபத்தில் பிரிக்கப்பட்ட தென்காசி என்றாலே, பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது குற்றாலம்தான். இந்நிலையில், தென்காசியை உலகறிய வைத்துள்ளார் முன்னாள் ராணுவ வீரர் ஒருவர். எப்படி தெரியுமா?
சமீபத்தில் நாடு முழுவதும் அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் ராணுவ வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூரைச் சேர்ந்த சிவன் மாரி நடத்தி வரும் அகாடமியில் இருந்து மட்டும் 280 பேர் தேர்வாகியுள்ளது ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் புருவம் உயர வைத்துள்ளது.
யார் இந்த சிவன் மாரி?
கடையநல்லூரை சேர்ந்த சிவன் மாரி, ராணுவத்தின் மீதான தீராத காதலால் கடுமையாக முயற்சி செய்து, கடந்த 2004-ல் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்துள்ளார். பெங்களூரில் பயிற்சி பெற்ற பிறகு, 20 மாநிலங்களில் பணிபுரிந்த அனுபவம் அவருக்கு உள்ளது. இந்நிலையில், திறமை இருந்தும் சில இடைத்தரகர்கள் மற்றும் தவறாக சேர்க்கை மூலம் பலரும் வாழ்க்கையை இழப்பதைக் கண்ட சிவன் மாரி, இளைஞர்களின் கனவு வீணாவதை தடுக்க நேர்மையான முறையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளார்
ராணுவத்தில் விருப்ப ஓய்வு
அந்த வகையில், கடந்த 2016 முதல் விடுமுறைக்கு வீட்டிற்கு வரும்போது, அவரது ஊரில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ராணுவ பயிற்சி அளித்து வந்துள்ளார். அதனால், 31 பேர் ராணுவத்திற்கு சென்றுள்ளனர். இதனை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என எண்ணிய சிவன் மாரிக்கு, ராணுவ பணி இடையூறாக இருந்துள்ளது. அதனால், 2022 ஜனவரியில் விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அவர், சொந்த ஊரான கடையநல்லூரிலேயே ‘ஜெய் சிவன்’ என்ற ராணுவ பயிற்சி அகடாமியை தொடங்கினார். ஆரம்ப கட்டத்தில் சமூக ஆர்வலர்கள் உதவியோடு வாடகை இடத்தில் அகாடமியை நடத்தியுள்ளார். முதல் ஆண்டிலேயே 80 பேரை ராணுவத்திற்கு சென்றதால், அவரது சேவையும் விரிந்துள்ளது.
இப்படிபட்ட சூழலில், அவரது 5 வயது மகன் அகாடமியில் உயிரிழந்துள்ளார். ஆசையாக வளர்த்த மகனை தனது லட்சிய பயணத்தில் பறிகொடுத்தபோதும், மனம் தளராமல் தன்னை நம்பியுள்ள இளைஞர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்க வேண்டுமென மீண்டெழுந்துள்ளார். தற்போது கடையநல்லூர் அருகே மங்களாபுரம் என்ற கிராமத்தில் சொந்தமாக இடம் வாங்கி, அங்கு ராணுவம் மட்டுமின்றி துணை ராணுவம், டெரிட்டரி ராணுவம், மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு காவல்துறை உள்ளிட்ட பல அரசு பணிகளுக்கும் பயிற்சி அளித்து வருகின்றார்.
அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு 280 பேர் தேர்வு
இந்நிலையில் தான் சிவன் மாரி அகாடமியில் படித்த 324 பேரில் 280 (88%) பேர் ஒரே நேரத்தில் அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு தேர்வாகி அசத்தியுள்ளனர். பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள இச்சம்பவம் எப்படி சாத்தியம் என்பதை அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் கடையநல்லூருக்கு பயணப்பட்டோம். தென்காசியில் இருந்து ராஜபாளையம் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது அந்த இடம்.
துடிப்புடன் பயிற்சி செய்த இளைஞர்கள்
நாம் அகாடமிக்குள் நுழையும் போது காலை நேரம் என்பதால் இளைஞர்கள் துடிப்புடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்ததை காண முடிந்தது. கயிறு ஏறுதல், கயிற்றில் கடினமான டயர்களைக் கட்டி மேலே தூக்கி இறக்குதல், நீளம் தாண்டுதல் என கடின பயிற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்தனர். சிவன் மாரியும் ராணுவ வீரருக்கு ஏற்றார் போல் மிடுக்குடன் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தார்.
மற்ற அகாடமிகளில் உடற்பயிற்சி மற்றும் எழுத்து தேர்வு, பயிற்சி நேரங்களில் மட்டும் இளைஞர்களை கண்காணிக்கின்றனர். ஆனால், இங்கு 24 மணி நேரமும் இளைஞர்களை கண்காணித்து, அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருவதை அறிய முடிந்தது. அதுமட்டுமின்றி, அவரது வெற்றியின் ரகசியத்தையும் அறிய முடிந்தது. அதாவது, அனைவருக்கும் மொத்தமாக பயிற்சி கொடுக்காமல், 400 பேரையும் 60 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரித்து, தனித்தனியே பயிற்சி அளிக்கின்றனர். மேலும், அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் அங்கே இருந்தது.
வேலை நிச்சயம் - இதுவே எனது லட்சியம்
இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய சிவன் மாரி, “நாம் பிறந்த ஊரை நாடு முழுவதும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பது அனைவருமான ஆசைதான். கடையநல்லூரில் ‘நகை கடை’ தான் புகழ்பெற்றது என்பதைத்தாண்டி, ஒரு அகாடமி இருக்கிறது அங்கு சென்றால் நிச்சயம் வேலைக்கு போகலாம் என்ற நம்பிக்கையை கொண்டு வந்துள்ளேன். அதன்படி, நான்கு ஆண்டுகளில், 1,056 பேரை வேலைக்கு அனுப்பியுள்ளேன். எனது ஆயுள் முடிவதற்குள் குறைந்தது 25,000 பேரையாவது வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பதுதான் எனது லட்சியம்.
இங்கு பயிற்சிக்கு வரும் இளைஞர்களின் நடவடிக்கையை, 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கின்றோம். இதுதான் எங்கள் வெற்றியின் ரகசியம். இந்த ஆண்டு மட்டும் அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு 280 பேர் தேர்வாகியுள்ளனர். இது தவிர துணை ராணுவத்திற்கும் பலர் தேர்வாகியுள்ளனர். அந்த வகையில், 2025-ல் மட்டும் 500 பேர் ராணுவத்திலும், இதுவரை 1,056 பேரை வேலைக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளோம்.
அனைவரும் எனக்கு குழந்தைகள் தான்
இங்கு படிக்க வரும் நபர்களுக்கு, சொகுசான வசதிகளை செய்து கொடுப்பதில்லை. ராணுவத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு கடின வேலை பார்ப்பார்களோ அதேபோல, நடுத்தர வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான வகையில் விடுதிகள் அமைத்து, ஆரோக்கியமான உணவுகளை வழங்கி வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “வாடகை இடத்தில் அகாடமியை நடத்தி வந்தபோது, என்னுடைய 5 வயது மகன் இளைஞர்களுக்காக சமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த குழம்பில் விழுந்து உயிரிழந்துவிட்டான். நான் வாழ்ந்ததே அவனுக்காகத்தான். அவனை இழந்த பிறகு மனதளவில் உடைந்துவிட்டேன். இருந்தாலும் என்னை நம்பி வந்துள்ள இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என தோன்றியது. ஆகையால் எதை இழந்தாலும், லட்சியத்தை மட்டும் கைவிடக்கூடாது என முடிவெடுத்தேன். எனது மகன் இறந்து போனால் என்ன? இங்கு பயிற்சி எடுக்கும் 450 பேரும் எனது குழந்தைகள் தான்” என்றார் சிவன் மாரி.
ஏளனமான பேசியவர்களுக்கு பதில்
அக்னிபாத்தில் தேர்வாகியுள்ள தங்கதுரை என்ற இளைஞர் கூறும்போது, “எங்கள் அகாடமியில் இருந்து அக்கினிபாத்துக்கு 324 பேர் பயிற்சி எடுத்தோம். அதில், 280 பேர் தேர்வாகியுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. எங்கள் பயிற்சியாளர் இல்லையென்றால், இது சாத்தியமில்லை. அவரை எங்களை திட்டித் திட்டி பயிற்சி கொடுப்பார். இவனெல்லாம் எங்கே வேலைக்கு போகப் போகிறான் என்று ஏளனமாகப் பேசியவர்களுக்கு பதிலடி தரும் வகையில், இன்று சாதித்துவிட்டேன் என்பது பெருமையாக உள்ளது” என உற்சாகமாகப் பதிலளித்தார்.
23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு...
இதேபோல, அக்னிபாத்தில் தேர்வாகியுள்ள சிவக்குமார் என்ற இளைஞர் பேசும்போது, “நான் கடந்த ஆண்டு தான் 12ஆம் வகுப்பை முடித்தேன். இங்கு சேர்ந்த ஒரே முயற்சியில் ராணுவத்தில் சேர்ந்து விட்டேன். எங்கள் அகாடமியில் இருந்து தேர்வான 280 பேரில் நானும் ஒருவன் என்று நினைக்கும்போது, பெருமையாக உள்ளது. சுமார் 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராணுவத்திற்கு செல்லும் முதல் நபர் நான் தான். இதனால், எனது குடும்பத்திற்கும் பெருமை” என மெய்சிலிர்க்கப் பதிலளித்தார் அவர்.
இதுகுறித்து ராணுவ பணிக்கு தயாராகி வரும் கார்த்தீஸ்வரன் என்ற இளைஞர் கூறுகையில், “மற்ற அகாடமிகளில் மொத்தமாக அமர வைத்து சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். ஆனால், இங்கே எங்களை பல பிரிவுகளாக பிரித்து கற்றுத் தருவதால்தான் வெற்றி சாத்தியமாகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணிக்கு பயிற்சி எடுத்து வரும் அருண்பாண்டியன் கூறுகையில், “இங்கு வாரத்துக்கு ஒருமுறை உடற்பயிற்சி அளித்து போட்டி நடத்துவார்கள். இதன்மூலம் போட்டி தேர்வில் இருக்கும் பயத்தை எளிதில் போக்கிவிடலாம்” என்றார். அதேபோல, “இந்த அகாடமியில் சிறப்பான பயிற்சி இருப்பதால், எப்படியும் வெல்வோம் என்ற நம்பிக்கை வந்துவிடுகிறது. அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை வைத்து பாடம் கற்றுத் தருகின்றனர்” என்றார் இளைஞர் விஷ்ணு.
வேலை கிடைக்கும் வரை பயிற்சி
ஆரம்பத்தில் இலவசமாக பயிற்சி கொடுத்து வந்த சிவன் மாரி, நாளுக்கு நாள் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமானதால், அவர்களுக்கு தேவையான இடவசதி, உணவு, தங்கும் வசதி போன்றவை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் கட்டணம் வசூலிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். ஏனென்றால், முதலில் தனியார் பள்ளிகளின் மைதானத்தில் அனுமதி வாங்கி, பயிற்சி கொடுத்துள்ளார். நாளடைவில் பள்ளி நிர்வாகம் அவரிடம் அதிக வாடகை கட்டணம் கேட்டதால், அவரால் நிலைமையை சமாளிக்க முடியவில்லை எனக் கூறுகிறார். எனவே தான் சொந்தமாக இடம் வாங்கி தற்போது அகாடமி நடத்தி வருகிறார்.
அந்த வகையில், நபர் ஒருவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கட்டணம் வாங்கப்படுகிறது. ஒரு முறை கட்டணம் செலுத்துவதன் மூலம், அவர்கள் வேலை கிடைக்கும் வரை எத்தனை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் படித்துக் கொள்ளலாம். அதைத் தவிர உணவு மற்றும் தங்குவதற்காக மாதம் ரூ.4,200 வசூலிக்கப்படுகிறது. மற்ற அகாடமிகளை ஒப்பிடுகையில் இங்கு பயிற்சி சிறப்பாகவும், கட்டணம் குறைவாகவும் இருப்பதால், இங்கு அதிகளவு இளைஞர்கள் வருவதாக கூறுகிறார் சிவன் மாரி.
வேலை திண்டாட்டத்திற்கு மத்தியில், இளைஞர்களை வேலைக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் சொந்த ஊரிலேயே புரட்சி செய்து வரும் இவரது செயல் பாராட்டுக்குரியதே.