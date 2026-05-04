தென்காசி தொகுதியில் வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்?

Published : May 4, 2026 at 4:12 PM IST

தென்காசி: தென்காசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எசு. பழனி நாடார், அதிமுக வேட்பாளர் செல்வமோன்தாஸ் பாண்டியனை சுமார் 1,500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

இந்த தேர்தலில் தென்காசி தொகுதியில் திமுகவின் கலைக்கதிரவன், அதிமுகவின் செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன், தவெக வேட்பாளர் ராஜபிரகாஷ், நாதக வேட்பாளர் புஷ்பலதா உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

தென்காசி தொகுதியில் 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,10,971, பெண் வாக்காளர்கள் 1,20,954, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 45 என மொத்தம் 2,31,970 வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. மொத்தம் 82.37 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

