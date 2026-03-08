ETV Bharat / state

'பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை': தென்காசி பெண் கவுன்சிலர் கண்ணீர் மல்க பேச்சு

"பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை; பாரத் மாதா கி ஜே என கூறுவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?" என கவுன்சிலர் சுனிதா கேள்வி எழுப்பினார்.

பாஜக பெண் கவுன்சிலர் சுனிதா
பாஜக பெண் கவுன்சிலர் சுனிதா (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 3:51 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
தென்காசி: பாஜகவில் தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று அக்கட்சியின் பெண் கவுன்சிலர் கண்ணீர்மல்க கோரிக்கை வைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென்காசி நகராட்சி கூட்டம் நகர்மன்றத் தலைவர் சாதிர் தலைமையில் நேற்று (மார்ச் 7) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் நகரத்தின் வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் குடிநீர் தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. அப்போது பாஜகவை சார்ந்த 23வது வார்டு நகர மன்ற உறுப்பினர் சுனிதா, கட்சியினர் மீது கண்ணீர்மல்க குற்றச்சாட்டு வைத்தது அரங்கத்தில் திடீர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சுனிதா பேசுகையில், ''நான் 23வது வார்டில் இருந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகர்மன்ற உறுப்பினர். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நகர்மன்றத்தில் எனது வார்டு பகுதிக்கு தேவையான பணிகள் தொடர்பாக விவாதித்துள்ளேன். ஆனால் எனது கட்சியில் என்னை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டனர். எனது கணவர் மீதும், உறவினர்கள் மீதும் போலியான புகார் அளித்து, நான்கு நாட்கள் எனது கணவரை சிறையில் வைத்தனர். அதையும் பொறுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு எனது பணிகளை செய்து வந்தேன்.

ஆனால், நேற்று என்னைப் பற்றி சமூக வலைதளங்களில் நகர பாஜகவினர் தவறாக அவதூறு பரப்பியுள்ளனர். இதுதொடர்பாக நகரத் தலைவர், மாவட்டத் தலைவருக்கு தகவல் தெரிவித்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. 'பாரத் மாதா கி ஜே' என கூறுவதற்கு இவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?'' எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய சுனிதா, ''சொந்தக் கட்சி நிர்வாகிகளே பெண்களை இப்படி அவதூறு பேசினால் என்ன செய்வது? தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது? தயவுசெய்து பெண்களை மதிக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு பொறுப்பு கொடுங்கள்'' என கண்ணீர் மல்க பேசினார்.

கவுன்சிலர்களுக்கு எச்சரிக்கை

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய நகர்மன்ற தலைவர், ''இந்த நகர மன்றத்தில் அனைத்து பெண்களுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். எந்தவொரு நகரமன்ற உறுப்பினரும், நேரடியாக மன்ற உறுப்பினர்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் நகர மன்ற தலைவரிடம் கோரிக்கைகளை வைத்து அதன் மூலம் விவாதம் செய்து பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும்.

இப்போது இங்கு வேதனையுடன் கோரிக்கை வைக்கும் உறுப்பினர், திமுகவை சேர்ந்தவர் அல்ல. அது இங்கு பிரச்சினை இல்லை. ஆனால், அவரது பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும். எனவே, எந்தக் கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினராக இருந்தாலும், பிரச்சினையை என்னிடம் தான் நேரடியாக தெரிவிக்க வேண்டுமே தவிர, அவரவர் பகுதிகளை விட்டுவிட்டு மற்ற உறுப்பினர்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாது. மீறினால் கண்டிப்பாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என எச்சரித்தார்.

நகராட்சி கூட்டத்தின் போது பாஜக பெண் கவுன்சிலர் கட்சியினர் மீது கண்ணீர்மல்க குற்றச்சாட்டு வைத்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Last Updated : March 8, 2026 at 4:16 PM IST

TAGGED:

TENKASI BJP WOMAN COUNCILLOR
TENKASI MUNICIPALITY MEETING
பாஜக பெண் கவுன்சிலர்
தென்காசி
BJP WOMAN COUNCILLOR SUNITHA

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

