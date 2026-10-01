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சென்னை எம்டிசி பணிமனைகளில் மின் வசதிகளை மேம்படுத்த டெண்டர் அறிவிப்பு

டெண்டர் தொடர்பான நிபந்தனைகள், ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை தமிழ்நாடு அரசின் மின்-கொள்முதல் இணையதளமான tntenders.gov.in/nicgep/app மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:30 AM IST

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சென்னை: சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் பணிமனைகளில் மின் விநியோக வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் போக்குவரத்து அதிகரிப்பால் வாகனங்களிலிருந்து வரும் புகை காரணமாக காற்று மாசு அதிகரித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக மாசுபாட்டை குறைக்கும் வகையிலும், பொது போக்குவரத்தில் பசுமைப் புரட்சியை வேகப்படுத்தும் நோக்குடனும், மின்சார வாகனங்களை அதிகரிக்க மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் திட்டமிட்டு வருகிறது.

அதற்காக, தனது முக்கிய பணிமனைகளில் உயர் அழுத்த மின் கட்டமைப்பை நிறுவ திட்டமிட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் மின்சாரப் பேருந்துகளின் தடையற்ற இயக்கத்திற்கும், அதிவேக சார்ஜிங் தேவைகளுக்கும் வலுசேர்க்கும் நோக்கில் இந்த மின் கட்டமைப்பானது நிறுவப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் மின் விநியோக வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஆவடி, பெரம்பூர் மற்றும் கே.கே.நகர் ஆகிய 3 பணிமனைகளில் புதிய மின் மாற்றி மற்றும் மின் பாதுகாப்பு சாதனங்களை நிறுவி, மின் விநியோக வசதிகளை மேம்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

வெளிப்புற மின்சார விநியோகத்துக்குத் தேவையான 2,500 KVA திறன் கொண்ட மின்மாற்றி உள்ளிட்ட உயர் மின்னழுத்த மின் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டு, சோதனை செய்யப்பட்டு, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளன.

இதில், 33 கிலோ வாட் மின்சாரத்தை 433 வாட்டாக மாற்றி எண்ணெய் மூலம் குளிரூட்டப்படும் மின்மாற்றி, மின்சாரத்தை கட்டுப்படுத்தி பாதுகாப்பாக விநியோகிக்கும் 33 கிலோ வாட் வெற்றிட சர்க்யூட் பிரேக்கர் (VCB) மற்றும் உயர் மின்னழுத்த ரிங் மெயின் கியர் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் இடம்பெறும். மேலும், மின்மாற்றியில் இருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தின் மின்னழுத்தத்தை தேவையான அளவில் சீராக வைத்திருக்க ஆர்.டி.சி.சி பேனல் (RTCC) மற்றும் ஓ.எல்.டி.சி (OLTC) வசதியும் அமைக்கப்பட உள்ளது.

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டெண்டர் எடுப்போர் கவனத்திற்கு

இந்தப் பணிகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் (TNPDCL/TANGEDCO) நிர்ணயித்த தரநிலைகளின்படி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த டெண்டரில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்களுக்கான முன்வைப்புத் தொகை ரூ.1 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் ஆவணங்களை 2026 நவம்பர் 4 ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம். அதே நாளில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு டெண்டர்கள் திறக்கப்படும்.

டெண்டர் தொடர்பான நிபந்தனைகள், ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை தமிழ்நாடு அரசின் மின்-கொள்முதல் இணையதளமான tntenders.gov.in/nicgep/app மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ELECTRICAL FACILITIES AT MTC
ELECTRICAL FACILITY TENDER
சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம்
MTC மின் வசதி டெண்டர்
CHENNAI MTC DEPOTS

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