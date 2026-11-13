சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு 'குட் பை'... வரப்போகிறது AI 'ஸ்மார்ட் பார்க்கிங்' திட்டம்
ஏஐ ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் பட்சத்தில் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு பெருமளவில் தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 13, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 'ஸ்மார்ட் பார்க்கிங்' திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இதற்கான டெண்டரும் கோரப்பட்டுள்ளது.
நாளுக்கு நாள் மக்கள்தொகை பெருக்கத்தால் மூச்சுத் திணறி வரும் சென்னையில், போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது தொடர் கதையாகவே உள்ளது. மக்கள் பெருக்கம், வாகன நெருக்கம் ஆகியவற்றை இதற்கு காரணங்களாக கூறினாலும், வாகன நிறுத்தங்கள் (Parking) முறைப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்து, வாகன நிறுத்தங்களை முறைப்படுத்தும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் மற்றும் விதிமீறல் கண்காணிப்பு முறையை செயல்படுத்த 'சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகரப் போக்குவரத்து ஆணையம்' ஒப்பந்தப் புள்ளி (டெண்டர்) கோரியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், 'எட்ஜ் ஏ.ஐ.' (Edge AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, கண்காணிப்பு கேமராக்கள் (IP Cameras) மூலம் பெறப்படும் காட்சிகள், நிகழ்நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும். இதன் மூலம் வாகன நிறுத்த இடங்கள் காலியாக உள்ளனவா அல்லது வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை உடனடியாக கண்டறிய முடியும்.
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மேலும், ஏற்கனவே உள்ள பார்க்கிங் டிக்கெட் மென்பொருளுடன், புதிய கண்காணிப்பு மென்பொருளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட உள்ளது.
இதன் மூலம் வாகன நிறுத்தக் கட்டண வசூல் மற்றும் பார்க்கிங் இடங்களை கண்காணிக்கும் பணிகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
இந்த மென்பொருள் மூலம் வாகன நிறுத்த விதிமீறல்களையும் தானாக கண்டறிய முடியும். குறிப்பாக, பார்க்கிங் செய்ய தடை செய்யப்பட்ட இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்துவது, நடைபாதைகளை ஆக்கிரமிப்பது, இரட்டை வரிசையில் வாகனங்களை நிறுத்துவது, தவறான திசையில் வாகனங்களை நிறுத்துவது உள்ளிட்ட விதிமீறல்கள் உடனடியாக கண்காணிக்கப்படும்.
அதேபோல், 4 சக்கர வாகனங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்துவதையும் இந்த தொழில்நுட்பம் கண்டறியும்.
விதிமீறல்கள் தொடர்பான காட்சிகள், ஆதாரங்களுடன் தானாக பதிவு செய்யப்படும். மேலும், வாகனங்களின் பதிவு எண்களை தானாக படித்தறியும் ANPR (Automatic Number Plate Recognition) தொழில்நுட்பத்தையும் எதிர்காலத்தில் இதே கட்டமைப்புடன் இணைக்கும் வகையில் மென்பொருள் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க விரும்பும் தகுதியான நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளமான www.tntenders.gov.in மூலம் வரும் நவம்பர் 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
அன்றைய தினம் மாலை 4 மணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும் என சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகரப் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் செயலர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.