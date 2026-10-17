ஈ.சி.ஆர். சாலையில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்க பாதுகாப்பு நிறுவனம் - ரூ.1.52 கோடி மதிப்பில் டெண்டர் அறிவிப்பு
டெண்டருக்கான ஆவணங்களை https://tntenders.gov.in என்ற தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில்(ஈசிஆர்) உள்ள உத்தண்டி மற்றும் கோவளம் சுங்கச் சாவடிகளில் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்க பாதுகாப்பு நிறுவனத்தை நியமிக்க தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் (TNRDC) டெண்டர் அறிவித்துள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1.52 கோடி மதிப்பில் டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின்(TNRDC) மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள டெண்டர் அறிவிப்பில், "கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள உத்தண்டி, கோவளம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கும் பணிக்காக, பாதுகாப்பு நிறுவனத்தை நியமிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கான மதிப்பிடப்பட்ட தொகை, ஜிஎஸ்டி வரி நீங்கலாக ரூ.152.72 லட்சம் (ரூ.1 கோடியே 52 லட்சத்து 72 ஆயிரம்) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்தப் பணிக்கான ஒப்பந்தக் காலம் இரண்டு ஆண்டுகள். டெண்டரில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் ரூ.1,52,700-ஐ முன்வைப்புத் தொகையாக (EMD) செலுத்த வேண்டும்.
டெண்டரில் பங்கேற்கத் தகுதிகள்
டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்பும் நிறுவனங்கள், தமிழ்நாடு அரசின் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனம் நடத்துவதற்கான உரிமத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்த உரிமம், நடப்பு நிதியாண்டில் செல்லுபடியாகும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
நவம்பர் 2 கடைசி நாள்
இந்த டெண்டருக்கான ஆவணங்களை https://tntenders.gov.in என்ற தமிழ்நாடு அரசின் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். டெண்டர் ஆவணங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கும், இணையவழியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் 02.11.2026 அன்று பிற்பகல் 2 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணையவழியில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இணையவழியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட டெண்டர் ஆவணங்கள் மற்றும் முன்வைப்புத் தொகை தொடர்பான விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, நவம்பர் 2-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு சென்னை கிண்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் டெண்டர், ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை சமர்ப்பித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் திறக்கப்படும்.
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டெண்டர் தொடர்பாக ஏதேனும் திருத்தங்கள், கூடுதல் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டால், மேற்கண்ட இணையதளத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தகுதியுடைய தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள், டெண்டர் நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் படித்து, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் இணையவழியில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.