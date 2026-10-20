சென்னையில் 3.7 கி.மீ தூரத்துக்கு கூவம் ஆற்றங்கரை மேம்பாடு: விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கான டெண்டர் வெளியீடு
மத்திய அரசு, மாநில அரசு, அரசுத் துறைகள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பிற அரசு அமைப்புகளுக்காக மேற்கொண்ட பணிகளின் அனுபவம் மட்டுமே தகுதி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். தனியார் துறை அனுபவம் கணக்கில் கொள்ளப்படாது.
Published : October 20, 2026 at 8:22 AM IST
சென்னை: கூவம் ஆற்றங்கரையை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 3 முக்கிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பணிகளுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) தயாரிக்க ஆலோசனை நிறுவனங்களிடம் இருந்து டெண்டர் (ஒப்பந்தப்புள்ளி) கோரப்பட்டுள்ளன.
சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு நிறுவனத்தின் (Chennai Rivers Transformation Company Limited - CRTCL) சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் இப்பணிக்காக, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதிச் சேவை நிறுவனம் (TNUIFSL) மூலம் திட்ட மேம்பாட்டு மானிய நிதியம் (PDGF) ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கூவம் ஆற்றங்கரையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில், ஏற்கெனவே தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கருத்துத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது.
இதன்படி, கீழ்க்கண்ட 3 பகுதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன
1. நேப்பியர் பாலம் முதல் கூவம் ஆற்றின் முகத்துவாரம் வரை: 0.5 கி.மீ,
2. சுவாமி சிவானந்தா சாலை முதல் பெரியார் பாலம் வரை: 1.2 கி.மீ,
3. இணைப்புச் சாலை (Link Road) முதல் டாம்ஸ் சாலை (Dams Road) வரை: 2 கி.மீ,
மொத்தம் 3.7 கி.மீ. நீளமுள்ள இந்தப் பகுதிகளில், ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் மரக்கன்றுகள் நடுதல், தாவரங்கள் வைத்தல் தொடர்பான பணிகள் சேர்க்கப்படவில்லை. அது தொடர்பான பணிகளைப் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தனியாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
என்னென்ன திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன?
தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதிகளின் தற்போதைய நிலை, ஆற்றின் நீரோட்டம், வெள்ள அபாயம், ஆக்கிரமிப்புகள், கழிவுநீர் வெளியேற்றப் பகுதிகள், மழைநீர் வடிகால் வசதிகள் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள கட்டமைப்புகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நடைபாதைகள் அமைத்தல், பொழுதுபோக்கு மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கான திறந்தவெளிப் பகுதிகளை மேம்படுத்துதல், பூங்காக்கள், படித்துறைகள், பாலங்கள் மற்றும் வடிகால் கட்டமைப்புகளுக்கான வடிவமைப்புகளைத் தயாரித்தல் ஆகியவற்றுக்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்படும்.
பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும், சைக்கிள் ஓட்டவும், கலாசார நிகழ்வுகளை நடத்தவும் ஏற்ற வசதிகள், தெருவிளக்குகள், சூரிய மின்விளக்குகள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், பாதுகாப்பு வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டிப் பலகைகள் அமைப்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்படும்.
இதனுடன், மண் தாங்கும் திறன் குறித்த ஆய்வு, நில அளவீடு, சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு, காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்த ஆய்வு ஆகியவையும் மேற்கொள்ளப்படும். திட்டத்திற்கான விரிவான வரைபடங்கள், பொறியியல் வடிவமைப்புகள், செலவின மதிப்பீடுகள், பணிகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான கால அட்டவணை மற்றும் ஒப்பந்த ஆவணங்களும் தயாரிக்கப்படும்.
ஒப்பந்த விதிமுறைகள்
இந்தப் பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் 30 நாட்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் விரிவான திட்ட அறிக்கையின் வரைவு, பொறியியல் வடிவமைப்புகள், வரைபடங்கள், செலவின மதிப்பீடுகள் மற்றும் வரைவு ஒப்பந்த ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வரைவு திட்ட அறிக்கை ஒப்புதல் பெற்ற பின்னர் 9 நாட்களுக்குள் இறுதி திட்ட அறிக்கை, இறுதி வடிவமைப்புகள், செலவினப் பட்டியல், செயல்படுத்தும் திட்டம் மற்றும் இறுதி ஒப்பந்த ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்தப் பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களை https://tntenders.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் நவம்பர் 3, 2026, காலை 11 மணி என்றும், ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்படும் நேரம் நவம்பர் 3, 2026, மதியம் 12:30 என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்வைப்புத் தொகை (EMD) ரூ. 23 ஆயிரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணையவழியில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏற்கப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
கடந்த 7 ஆண்டுகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை வெற்றிகரமாகத் தயாரித்து முடித்த அனுபவம் கொண்ட ஆலோசனை நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான சான்றாக சம்பந்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் அல்லது அதிகார அமைப்பு வழங்கிய நிறைவுச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், 2021-22 முதல் 2025-26 வரையிலான 5 நிதியாண்டுகளில் சராசரி ஆண்டு வருவாய் குறைந்தபட்சம் ரூ. 50 லட்சமாக இருக்க வேண்டும். இதற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்தியாவில் மத்திய அரசு, மாநில அரசு, அரசுத் துறைகள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பிற அரசு அமைப்புகளுக்காக மேற்கொண்ட பணிகளின் அனுபவம் மட்டுமே தகுதி மதிப்பீட்டில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். தனியார் துறை அனுபவம் கணக்கில் கொள்ளப்படாது.
தொழில்நுட்பத் தகுதி மற்றும் நிதி மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்படும். மொத்த மதிப்பீட்டில் தொழில்நுட்பத் தகுதிக்கு 75 சதவீதமும், நிதி மதிப்பீட்டுக்கு 25 சதவீதமும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டில் குறைந்தபட்சம் 75 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெறும் நிறுவனங்களின் நிதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.
சென்னையின் முக்கிய நீர்வழிகளில் ஒன்றான கூவம் ஆற்றின் சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்துவதுடன், ஆற்றங்கரைகளைப் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொது இடங்களாக மாற்றுவதற்கான பணிகளைச் செயல்படுத்த இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கை அடிப்படையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.