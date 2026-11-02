பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்? பழைய கட்டடங்களை இடிக்க டெண்டர் விட்டது தமிழ்நாடு அரசு!
புதிய தலைமைச் செயலகத்தை பட்டினப்பாக்கத்தில் கட்டக்கூடாது என மீனவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகள் இடிக்க ரூ.41.61 லட்சத்துக்கு டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ள சம்பவம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 6:42 PM IST
-BY எஸ். உசேன்
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் 96 வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகளை இடிக்க ரூ.41.61 லட்சத்துக்கு தமிழக அரசு டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, அங்கு புதிய தலைமைச் செயலகத்தை கட்டியே ஆக வேண்டும் என்பதில் தமிழக அரசு தீவிரமாக இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி, சட்டமன்றப் பேரவை விதி 110-இன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதில், சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய கட்டட வளாகம் அமைக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, புதிய கட்டட வளாகம் அமைப்பதற்கான இடங்களை அரசால் அடையாளம் காணப்பட்டு, சென்னை மயிலாப்பூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 4593/1, 4593/33, 4592 மற்றும் 4593/29 ஆகியவற்றில் அமைந்துள்ள நிலங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன.
சென்னையில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் 96 வாடகைக் குடியிருப்புகள் மற்றும் இதர கட்டடங்களை இடிப்பதற்கான டெண்டர் மற்றும் மின்-ஏல அறிவிப்பு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் நந்தனம் கோட்டம் சார்பில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, சென்னை மாவட்டம், மயிலாப்பூர் தொகுதி, பட்டினப்பாக்கம் ஃபோர்ஷோர் எஸ்டேட் திட்டப் பகுதியில் இந்த இடிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
96 வாடகைக் குடியிருப்புகள் மற்றும் அங்குள்ள இதர கட்டடங்களை இடிப்பதற்கான அடிப்படை மதிப்பு ரூ.41,61,785 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. தனியாகச் செலுத்த வேண்டும். ஏலத்தில் பங்கேற்க விரும்புவோர் ரூ.42,000 முன்வைப்புத் தொகையை (EMD) ஆன்லைன் வாயிலாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். இடிப்புப் பணிகளை 75 நாட்களுக்குள் முழுமையாக முடிக்க வேண்டும் என காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணியை மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தமிழக அரசின் மின்-கொள்முதல் இணையதளமான https://tntenders.gov.in வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். இன்று (நவ.2) காலை 11 மணிக்குத் தொடங்கி உள்ள விண்ணப்பப் பதிவு, டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி காலை 11 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. அன்று காலை 11.30 மணிக்கு தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி ஒப்பந்தங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன. இடிக்கப்பட உள்ள கட்டடங்களை நேரில் பார்வையிட விரும்புவோருக்கு நவம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி வரை அலுவலக வேலை நேரங்களில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்பும் ஒப்பந்ததாரர்கள் ஜி.எஸ்.டி. பதிவுச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரித் தாக்கல் விவரங்கள், அரசுத் துறைகளில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இதேபோன்ற பணிகளை மேற்கொண்டதற்கான அனுபவச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை அல்லது நிறுவனப் பதிவு சான்றிதழ், பான் அட்டை நகல் ஆகியவற்றையும் இணைக்க வேண்டும். டெண்டர் ஆவணங்களின் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் கையொப்பமிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இடிப்புப் பணிகள் பகல் நேரங்களில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனால் அருகில் வசிப்பவர்களுக்கும், சுற்றியுள்ள கட்டடங்களுக்கும் எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது. பணியின்போது பொதுமக்கள், தொழிலாளர்கள் அல்லது அருகிலுள்ள கட்டடங்களுக்கு ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால் அதற்கு ஒப்பந்ததாரரே முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். மேலும், பணியில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்கான காப்பீடு மற்றும் எதிர்பாராத விபத்துகளுக்கான காப்பீட்டு ஏற்பாடுகளை ஒப்பந்ததாரர் தனது சொந்தச் செலவில் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
பட்டினப்பாக்கம் குடியிருப்பு அகற்றம்; உண்மை என்ன ? #IID #TNIID @CMOTamilnadu @TVKVijayHQ @TNDIPRNEWS @imrajmohan https://t.co/v0juenudPB— TN IID (@tn_factcheck) November 2, 2026
இடிக்கப்படும் கட்டடங்களின் அடித்தளம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வரை முழுமையாக அகற்றப்பட்டு, அந்த இடம் சமன்படுத்தப்பட வேண்டும். இடிப்பின்போது உருவாகும் கட்டடக் கழிவுகள் அனைத்தும் ஒப்பந்ததாரரின் சொந்த செலவில் லாரிகள் மூலம் நகர எல்லைக்கு வெளியே உள்ள பொருத்தமான இடங்களுக்குக் கொண்டு சென்று அகற்றப்பட வேண்டும்.
அதேபோல், இடிப்புப் பணியின்போது அங்குள்ள மரங்கள், சுற்றுச்சுவர்கள், பம்ப் அறை, பம்ப் செட்டுகள், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மின் இணைப்புகள், குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் இணைப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு எந்தவித சேதமும் ஏற்படுத்தக்கூடாது என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தத்தின்படி 75 நாட்களுக்குள் இடிப்புப் பணிகளை முடிக்க வேண்டும். இந்தக் காலக்கெடுவைத் தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஒப்பந்ததாரருக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.1,500 அபராதம் விதிக்கப்படும். ஏலத்தில் வெற்றி பெறுபவர், ஏலத் தொகையில் 25 சதவீதத்தை அடுத்த வேலை நாளுக்குள் காப்பு வைப்புத் தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும். இதனை நந்தனம் கோட்ட நிர்வாகப் பொறியாளர் அலுவலகத்தில் டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு அல்லது வங்கி வரைவோலை (DD) மூலம் செலுத்த வேண்டும். ஏலத் தொகைக்குப் பொருந்தக்கூடிய ஜி.எஸ்.டி. மற்றும் இதர வரிகளையும் வெற்றி பெறுபவரே செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், இடிப்புப் பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளின் திருப்திச் சான்றிதழ் பெறப்பட்ட பின்னரே இடிக்கப்பட்ட கட்டடங்களில் இருந்து கிடைக்கும் பழைய இரும்பு உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்படும்" என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய கட்டட வளாகத்தை அமைப்பதற்கு கொள்கை அளவிலான ஒப்புதல் வழங்கி, பொதுப்பணித் துறை (கட்டடங்கள்) சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அதற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் 96 வாடகைக் குடியிருப்புகள் கட்டடங்களை இடிப்பதற்கான டெண்டர் மற்றும் மின்-ஏல அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் அங்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கையை அரசு தீவிர படுத்திருக்கிறது என்றே தெரிகிறது. ஏற்கனவே புதிய தலைமைச் செயலகத்தை பட்டினப்பாக்கத்தில் கட்டக்கூடாது என மீனவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் அரசின் இந்த டெண்டர் அறிவிப்பானது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
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இதனிடையே, பட்டினப்பாக்கத்தில் 96 வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்புகள் இடிக்க ரூ.41.61 லட்சத்துக்கு டெண்டர் வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கட்டடம் பழுதடைந்துள்ள நிலையில், அதுதொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தற்போது கட்டட இடிப்பு பணிக்கு டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளதாகவும், கட்ட இடிப்பு பணிகள் தொடர்பாக தவறான தகவலை யாரும் பரப்ப வேண்டாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.