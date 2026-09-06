டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு - கே.என்.நேருவிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திட்டம்
கடந்த ஆட்சியில் டெண்டர் விஷயமாக எந்த தவறும் நடைபெறவில்லை என நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு பிறகு கே.என்.நேரு கூறியிருந்தார்.
Published : September 6, 2026 at 5:11 PM IST
சென்னை: டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவிடம் விசாரணையை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைத் திட்டமிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறையின் அமைச்சராக கே.என்.நேரு பதவி வகித்தபோது, அந்த துறையில் பல்வேறு டெண்டர்களில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் உள்பட 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு தொடர்புடைய இடங்கள் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரனுக்கு தொடர்புடைய இடங்கள் என தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 30 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று (செப்.05) அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
சோதனையில் டெண்டர் தொடர்பாக 241 ஆவணங்கள், மின்னணு சாட்சியங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனிடையே கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதில் கிடைக்கும் தகவலின்படி, மேற்கொண்டு கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோரிடம் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு பிறகு நேற்று மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே.என்.நேரு, "டெண்டர் விஷயமாக நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை; அமலாக்கத்துறை வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. தொடர்ந்து புதிதாக ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக எந்த ஆதாரமும் அவர்கள் கைப்பற்றவில்லை. தொடர்ந்து அவர்களின் சோதனைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம். பழைய வழக்கு குறித்து எந்த விசாரணையும் நடத்தவில்லை. நாங்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை; நீதிமன்றம் சென்று நிரபராதி என நிரூபிப்போம்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.