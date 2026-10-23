பழனி பஞ்சாமிர்த தயாரிப்புக்கு பிரமாண்ட டெண்டர்... ரூ.1 கோடி வைப்பு தொகையுடன் வாழைப்பழம் கொள்முதல்
பழனி முருகன் கோயில், ரூ.100 கட்டணச் சீட்டு தரிசன வரிசையில் நகரும் கொட்டகை அமைக்கவும், கிரிவல வீதியில் 300 நகரும் கொட்டகைகள் மற்றும் தடுப்புகள் அமைப்பதற்கும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 2:45 PM IST
சென்னை: பழனி முருகன் கோயிலில் பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க ரூ.1 கோடி வைப்பு தொகையுடன் வாழைப் பழங்களை வழங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மலைக் கோயிலில் ரூ.100 கட்டணச் சீட்டு மூலம் தரிசனம் செய்யும் பக்தர்கள் வரிசையில் காத்திருக்கும் இடத்தில், நகரும் கொட்டகை அமைக்க ரூ.35.04 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, மலைக் கோயிலில் ரூ.100 கட்டணச் சீட்டு வரிசைக்காக இரண்டாம் வகை நகரும் கொட்டகை (Movable Shed Type-2) அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்தப் பணிக்கான டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்புவோர் வரும் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான டெண்டர்கள் அன்றைய தினம் மாலை 4 மணிக்குத் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டர் பணிக்கான மதிப்பீடு ரூ.35.04 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், முன் வைப்புத் தொகையாக ரூ.28,000 செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்பணியை 90 நாள்களுக்குள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கிரிவல வீதியில் நகரும் கொட்டகைகள், தடுப்பு கூடாரங்கள் அமைக்க டெண்டர்
இதனிடையே, பழனி முருகன் கோயிலின் கிரிவல வீதியில் 300 நகரும் கொட்டகைகள் மற்றும் தடுப்புகள் அமைப்பதற்கும் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மதிப்பீடு ரூ.1 கோடியே 80 லட்சத்து, 20 ஆயிரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கான முன்வைப்புத் தொகை ரூ.1 லட்சத்து 500 ஆகும்.
இந்தப் பணிக்கான டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்புவோர் நவம்பர் 10ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து டெண்டர்கள் அன்றைய தினம் மாலை 4 மணிக்குத் திறக்கப்படும். இப்பணியை 270 நாள்களுக்குள் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இரு பணிகளுக்குமான டெண்டர்களை பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் இணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.
பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்க வாழைப்பழங்கள் கொள்முதலுக்கு டெண்டர்
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்கத் தேவையான வாழைப் பழங்களை வழங்குவதற்கான டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம், ஒப்புதல் ஆணை வழங்கப்படும் நாளான முதல் 2027 ஜூன் 30 ஆம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
இதன்படி, பஞ்சாமிர்தம் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான கற்பூரவள்ளி வாழைப்பழம், குடகு வாழைப்பழம், மற்றும் மலைவாழைப்பழம் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கு டெண்டர்் கோரப்பட்டுள்ளன. இதற்கான வைப்புத்தொகை ரூ.1 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டர்களை (https://tntenders.gov.in) என்ற தமிழ்நாடு அரசின் மின்னணு டெண்டர்கள் இணையதளம் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன்படி, இணைய வழியில் சமர்ப்பிக்க விரும்புவோர், டிஜிட்டல் கையொப்பச் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும் வைப்புத் தொகையையும் இதே இணையதளம் வழியாகச் செலுத்த வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: பொதுப்பணித்துறையில் ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு முறை மாற்றம் - 4 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி தமிழக அரசு உத்தரவு
இது தொடர்பான முன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நவம்பர் 17 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. டெண்டர்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நவம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை 10 மணி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து அன்றைய தினம் காலை 11 மணிக்கு பழனி கோயில் தலைமை அலுவலகத்தில் டெண்டர்கள் திறக்கப்படும். வாழைப்பழங்கள் கொள்முதல் தொடர்பான டெண்டர் அறிவிப்பை கோயில் இணை ஆணையர் ஆர்.எஸ். வெங்கடேஷ் வெளியிட்டுள்ளார்