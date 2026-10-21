மாமல்லபுரத்தில் நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்தின் புதிய கட்டடத்துக்கான டெண்டர் ரத்து
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதிச் சேவைகள் நிறுவனம் சார்பில், புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க ஆலோசனை சேவைகளைப் பெறுவதற்காக இந்த டெண்டர் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
Published : October 21, 2026 at 3:52 PM IST
செங்கல்பட்டு: சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்காக வெளியிடப்பட்ட டெண்டரை ரத்து செய்யவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், பல்வேறு துறைகளில் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் மற்றும் ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொடர்பாகவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட சில டெண்டர்கள் நிர்வாக காரணங்களால் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கெனவே, தமிழ்நாட்டில் பொது - தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில் சாலையோர வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கோரப்பட்ட டெண்டரை தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ரத்து செய்திருந்தது.
இதே போல், சென்னை - செய்யாறு தொழில் வழிச் சாலையை இணைக்கும் வகையில் 43 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைப்பதற்காக கோரப்பட்ட டெண்டரும் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது.
மாமல்லபுரம் கட்டடத்துக்கான டெண்டர் ரத்து
இதன் தொடர்ச்சியாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்கும் பணிக்காக வெளியிடப்பட்ட டெண்டரும் தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதிச் சேவைகள் நிறுவனம் (Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Services Limited) சார்பில், புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க ஆலோசனை சேவைகளைப் பெறுவதற்காக இந்த டெண்டர் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கான டெண்டர் எண் 2026_TUIFS_658303_1 என்றும், டெண்டர் குறிப்பு எண் DIPR/1006/Tender/2026 என்றும் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், நிர்வாக காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்கள் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.