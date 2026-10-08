திருச்சியில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம், சிவகாசியில் பொது வசதி மையம் - திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க டெண்டர் வெளியீடு
ஆர்வமுள்ள ஆலோசனை நிறுவனங்கள் ஆவணத்தை tntenders.gov.in மற்றும் tidco.com ஆகிய இணையதளங்களில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
Published : October 8, 2026 at 3:21 PM IST
சென்னை: திருச்சியில் பல்முனை சரக்கு போக்குவரத்து மையம் அமைக்கவும், சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலுக்கு பொது வசதி மையம் அமைக்கவும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் (TIDCO) டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் பல்முனை சரக்கு மையத்தை உருவாக்குவதற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை மற்றும் திட்டக் கட்டமைப்பு வாய்ப்புகளைத் தயாரிக்கும் பணிக்காக தகுதியான ஆலோசனை நிறுவனத்தைத் தேர்வு செய்ய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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முன்மொழிவு கூட்டம்
டெண்டர் தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் விளக்கங்களைப் பெறுவதற்கான முன்மொழிவு கூட்டம், அக்டோபர் 22 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டிட்கோ அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
ஆலோசனை நிறுவனங்கள் தங்களது திட்ட முன்மொழிவுகளை நவம்பர் 12-ம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முன்மொழிவுகள் tntenders.gov.in இணையதளம் வாயிலாக ஆன்லைன் முறையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பெறப்பட்ட தொழில்நுட்ப முன்மொழிவுகள் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள TIDCO அலுவலகத்தில் திறக்கப்படும்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் பல்வேறு போக்குவரத்து முறைகளை ஒருங்கிணைத்து சரக்குகளை கையாளும் வகையில் பல்முனை சரக்கு மையத்தை உருவாக்குவதற்கான திட்டமிடல் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆலோசனை நிறுவனம் தேர்வு நடைபெறுகிறது.
சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலுக்கு பொது வசதி மையம்
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் பட்டாசு தொழிலுக்கான சிவகாசி பட்டாசு பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு தகுதியான ஆலோசனை நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் (TIDCO) அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், ஆர்வமுள்ள ஆலோசனை நிறுவனங்கள் ஆவணத்தை tntenders.gov.in மற்றும் tidco.com ஆகிய இணையதளங்களில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முன்மொழிவு கூட்டம்
இதற்கான முன்மொழிவு ஆலோசனைக் கூட்டம், அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள TIDCO அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது.
ஆலோசனை நிறுவனங்கள் தங்கள் முன்மொழிவுகளை நவம்பர் 13-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்குள் tntenders.gov.in இணையதளம் மூலம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப முன்மொழிவுகள் நவம்பர் 13-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள TIDCO அலுவலகத்தில் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.